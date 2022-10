Un LBD, como se suele denominar al vestidito negro atemporal que hay que tener en el armario, es una de las prendas de la temporada a la que ninguna se puede resistir. Esta prenda tiene la ventaja de que combina con todo y que sirve para cualquier ocasión. Además, la pluralidad de materiales que nos ofrecen las nuevas tendencias hace que el mercado se haya copado de pequeños vestidos negros con cortes, tejidos y escotes súper variados. María Patiño es una fan incondicional de los vestidos mini y hoy nos ha sorprendido con un little black dress que podemos copiar muy fácilmente. No lo dudes, porque es uno de los imprescindibles del otoño.

La presentadora se ha dejado ver con un precioso vestido negro mini de Sandro París al que no nos podemos resistir. El diseño tiene una manga corta avolantada a juego con la caída evasé de la falda, escote redondo y un talle ceñido que le hace una silueta fantástica. Además, en la parte izquierda de la cintura cuenta con una abertura con fruncido de estilo cut out, que, todavía, no pasa de moda.

María Patiño ha combinado su little black dress con unos stiletto con tacón metálico

El vestido elegido por María tiene un precio de 225 euros, lo sabemos, se nos va un poco de presupuesto. Pero no os preocupéis, porque hemos hecho una selección de vestidos negros mini con los que triunfar en otoño, fáciles de encontrar y muy económicos. Siempre puedes combinarlos con unos stiletto finos de tacón metálico, como ha hecho María en su programa.

¿Cuáles son las claves para ir trendy con un LBD? Tenemos que elegir un material con el que nos sintamos cómodas y, sobre todo, que la prenda no nos lleve a nosotras. El cuero es una idea estupenda para los días más fríos, y estamos en plena cúspide de la fiebre de la piel. También es buena idea apostar por el satén drapeado, el terciopelo, los brillos y las pailletes para destacar en una noche de fiesta. Ficha nuestras alternativas en la galería, seguro que vas a encontrar el tuyo.