Los días señalados requieren de mayor importancia y es que en esos días especiales nos ponemos algo nerviosos y estamos más susceptibles ¿verdad?

En Madrid se celebró este fin de semana un concierto en honor a todas las personas valientes y generosas que luchan día tras día por el cáncer de mamá. Este concierto fue organizado por Cadena 100 y asistieron multitud de caras conocidas con la intención de aportar su pequeño granito de arena y mostrar todo el apoyo y ánimo que la situación merece.

Malú no quiso perdérselo y apareció cual terremoto con las ganas e ilusión de pasárselo muy bien. Su look no pasó desapercibido, pues su personalidad así lo define, eligió un conjunto de dos piezas de lo más rockero y explosivo.

La cantante llevo unas leggins efecto piel en color negro y una americana muy diferente, con mangas abullonadas que se dejan caer y unos tacones charol con el tacón fino en color rojo. Un look que sólo Malú, sabe lucir tan bien.

Entre todos los invitados, se encontraba Sara Carbonero acompañada de Elena Huelva. La periodista apostó por un vestido muy otoñal en color rosa con detalles en granate y una chaqueta de cuero a juego. Elena, sin embargo, optó por un pantalón de pinzas en tono grisáceo y una camiseta de un color más claro. Elegantes, divertidas y muy contentas dispuestas a disfrutar del concierto.

También pudimos ver a Vanesa Martín que brillaba como ella sola, nunca mejor dicho. Radiante con unos leggins de cuero y un top tipo vestido con lentejuelas en tonos plateados y una abertura hasta la cadera. A juego, eligió unos botines acabados en punto en color negro. La cantante arrasó con este look tan original.

Para los eventos importantes, siempre es bueno tener idea de qué es lo que mejor nos sienta y con qué vamos a lucirnos esa noche, aunque es cierto, que lo más importante son las ganas y la ilusión de convertir ese día en uno inolvidable.