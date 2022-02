Paula Echevarría es una mujer con suerte: ha encontrado en Stradivarius los leggins de tiro alto perfectos para estilizar la cintura. ¿Lo mejor? Son de nueva colección, cuestan 20 euros y están disponibles en tres colores (negro, beige y camel). Este tipo de pantalones son un must have en cualquier armario y encima tiene superpoderes. No solo tienen un efecto «vientre plano» que los hace irresistibles, también alarga las piernas varios centímetros, son extra cómodos porque son elásticos y sencillamente perfectos para cualquier ocasión porque se pueden combinar con cualquier look. ¿A qué esperas para ‘añadir a carrito’?

La actriz los ha conjuntado con un abrigo de lana y pelo de The Extreme Collection, una camisa de Cool The Sack, unas gafas de sol de Hawkers y un bolso de Fetiche Suances.

Paula Echevarría consigue por 20 euros los pantalones que más estilizan

No hay tarea más complicada en el mundo que dar con unos pantalones que nos sienten bien. Lo cierto es que la tendencias vienen cargadas de un gran abanico de modelos de todo tipo. Y aún así, dar los los perfectos sigue siendo una odisea. Sabemos, gracias a los expertos en moda, que los pantalones de campana son los que mejor sientan y se adaptan a casi todos los tipos de siluetas y que los flare dan la sensación de alargar las piernas hasta el infinito.

Guía definitiva para encontrar los pantalones perfectos

Escojamos el estilo de pantalón que escojamos, sí o sí tenemos que hacernos con un par de tiro medio y rectos. Son los que nunca pasan de moda, sientan de lujo, y por lo general son bastante confortables. Digamos que es el pantalón comodín que debemos tener en nuestro armario.

Pero, ¡atenta! porque si lo que deseas es disimular las piernas, la opción pasa por tener unos pantalones, vaqueros o jeans de tiro alto y pernera ancha, estos son conocidos como wide legs, y nacieron para favorecer la parte superior del cuerpo. Por otro lado están los de tipo culotte, que son muy fáciles de identificar porque el bajo llega hasta la mitad de la pierna y suelen acabar en campana. Este tipo son los compañeros perfectos para las personas de poca estatura porque consiguen alargar visualmente la pierna.

Si en cambio quieres disimular glúteos elige unos slouchy porque son bastante bombachos. Y es que, aunque no lo parezca, son capaces de encubrir la zona del trasero. En definitiva, tengas el cuerpo que tengas, hay un par de pantalones perfectos para ti. Y si no te lo crees, echa un vistazo a nuestra galería y verás que los de Paula Echevarría son perfectos y el mejor compañero de armario que te podrías imaginar.