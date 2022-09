Rara es la fiesta que no tiene famoseo de por medio y, por ende, unos cuantos lookazos de los que nos dejan sin palabras (para bien o para mal). Un año más, en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, tuvo lugar la cuarta edición de los Cosmopolitan Influencers Awards by Pandora. Una fiesta donde hemos podido ver a nuestras famosas favoritas luciendo palmito con estilismos de los más ‘cool’ y, como siempre, en tendencia. El objetivo del ‘sarao’ era reconocer la labor de mujeres capaces de influir positivamente en la sociedad a través de las redes sociales y, como era de esperar, no faltaron algunas de las caras conocidas más ‘top’ del momento. Entre ellas estaban Laura y Anita Matamoros, Paz Padilla, Edurne, Rocío Osorno, Alba Díaz o Ana Peleteiro, entre otras.

En esta ocasión, confesaremos, que todas ellas han ido estilosas, elegantes y divinas. Y, por supuesto, no podemos olvidar que con sus outfits han marcado las tendencias del próximo otoño. ¡Qué empiece el desfile!

Las tendencias del próximo otoño vienen cargadas de tonos rosas, aberturas y prendas con volumen

Aun no hemos terminado de saborear el verano, pero ya tenemos la vista puesta en los meses venideros. La moda es así. Y nos encanta saber, antes que nadie, qué será lo próximo que veremos en el ‘street style’. Estar a la última es nuestra pasión y por eso en esta noticia nos acompañan mujeres con mucho estilo que nos sirven de inspiración.

Sabemos que este otoño iremos vestida de rosa, que reinarán los colores fuertes y llamativos, que los años 90 nos acompañaran con sus pantalones de tiro bajo y los cortes cuadrados y, por supuesto, que las aberturas seguirán decorando nuestras prendas de fiesta.

