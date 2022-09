Con tres décadas de arrolladora trayectoria profesional a sus espaldas, Shakira continúa siendo un icono mundial de la música latina. Una mujer de éxito que ha conquistado al público de distintas partes del planeta gracias a sus melodías. También en cuestión de moda, la ex de Gerard Piqué marca tendencia. Atenta porque desgranamos su guía de estilo y te damos algunos de sus trucos para rejuvenecer una vez cumplidos los 40 años.

Una de la principales claves de la colombiana, de 45 años, es continuar optando por un estilo juvenil. Su silueta tonificada, fruto de una estricta rutina de ejercicios, le permite seguir vistiendo como si no hubiera pasado el tiempo. Su ‘street style’ es muy urbano en el que no pueden faltar los pantalones de tejido denim -siempre rotos-, las camisetas, las zapatillas, las cazadoras de cuero… Incluso se deja ver con un cómodo chándal de estilo ‘teen’ demostrando que la moda no entiende de edades. Propuestas desenfadadas que aportan ese aire fresco a su armario.

Los mejores looks de Shakira en clave de moda

Cuando permanece alejada de los focos, Shakira opta por looks muy casuals, pero cuando debe posar ante la prensa, entonces vemos la versión más sofisticada de la artista. Adora los looks que tengan un punto seductor y el negro es uno de sus colores fetiche al que siempre recurre. Además, se atreve con todo: transparencias, crop tops, minifaldas… Otro de sus puntos fuertes es que no se guía en exceso por las tendencias, solo por aquellas que se adaptan mejor a su estilo, y opta habitualmente por ir muy femenina. Las minifaldas, los vestidos ajustados y los escotes pronunciados son un ‘must’ en su armario destinado a los grandes acontecimientos públicos. Además, cuando le toca actuar ante su público, saca su animal escénico y su vestuario es pura fantasía, digno de una gran diva del pop.

A lo largo de estos últimos años hemos observado cómo Shakira ha cambiado en color de su cabello. Desde su moreno natural, a un rubio intenso, pasando por uno ceniza y volviendo al caoba. Sin embargo, siempre lo ha llevado largo. Otra de sus señas de identidad, una larga melena ondulada con la que también resta años y que acostumbra a llevar suelta.