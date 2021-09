En el entretiempo es más complicado vestirnos, pero Gema López nos ha dejado el look más atractivo en estos primeros días otoñales

Definitivamente el otoño se ha instalado en nuestras vidas desterrando casi por completo las sandalias y los vestidos de tirantes que hemos llevado en los últimos meses. Durante estas primeras semanas la tarea de vestirnos se nos complica especialmente por los distintos cambios de temperatura a lo largo del día. Nos levantamos con bastante fresquito, a mediodía todavía el sol calienta un poco y por la tarde vuelta a la bajada de temperaturas. Ante esto la pregunta de todas las temporadas es la misma: ¿Qué nos debemos poner? Gema López lo tiene muy claro y nos ha dado las claves con su look, cien por cien otoñal y el más versátil. Perfecto para tus momentos de ocio pero también para ir a la oficina.

La colaboradora de Sálvame ha vuelto a dejar muy claro que su estilo permanece inalterable a pesar de las modas de cada temporada. La tendencia boho-chic es su talismán y la luce tanto fuera como dentro de los platós de televisión. Los vestidos de aire hippie y las botas es su combinación estrella, como también lo son las faldas minis con volantes y los jerséis de punto ligeramente ovesize. Esta última ha sido la combinación con la que nos ha conquistado y que mejor encaja en estos días de entretiempo.

El look de la colaboradora de Sálvame para triunfar en los días de entretiempo

Gema ha recurrido una vez más a ne&nu, su firma de cabecera, con la que ha debutado como diseñadora y, a la vez, ejerce de modelo. Ha elegido una falda mini estampada en tonos naranjas y tierra de volantes con detalle de nido de abeja en la cintura, combinada con un jersey en verde oliva ligeramente oversize con cuello de pico y aberturas laterales. El look lo remató con su complemento estrella: unas botas de serraje marrón estilo cowboy con el tacón cuadrado de ocho centímetros (que ya solo están disponibles en el número 36).

Con las temperaturas agradables de Madrid, Gema no necesitó nada más, pero el look se puede completar con un cárdigan largo sin botones, coordinado con el jersey, para los momentos más frescos del día.

Gema López: televisión y moda

La periodista ha dejado patente que junto al periodismo la moda es otra de sus pasiones. Así lo deja patente en sus redes sociales a sus más de 375 mil seguidores mostrándoles día a día cada uno de sus modelitos, a lo que se une su debut como imagen de la firma de moda ne&nu y también como diseñadora. Hace unos meses Gema nos sorprendió lanzado una camiseta en colaboración con esta marca, que seguro ha sido el comienzo de una aventura que irá mucho más allá.