La periodista tiene el mono con más estilo del verano. Cómodo, fácil de llevar y la prenda más favorecedora para tu armario. Ya está agotado, pero volverá

Es una de las colaboradoras estrella de Sálvame, pero Gema López no se conforma solo con eso y se está abriendo horizontes lejos de la televisión. La periodista acaba de probar suerte en el mundo de la moda diseñando su primera camiseta y el éxito estamos convencidas de que está a asegurado a juzgar por los precedentes. Casi todo lo que se pone se agota, y una vez más ha vuelto a suceder con el mono más cómodo y favorecedor para el verano.

Gema ha vuelto a lucir un modelo de su firma favorita ne&nu, que tan solo unas horas después de enseñárnoslo ya está agotado en la web de la tienda. Es un mono pantalón de tirantes regulables en algodón blanco con rayas verticales y amplios bolsillos centrales, de diseño oversize, ideal tanto para tus días de vacaciones como para llevar en la ciudad. Es talla única y tiene un precio de 29,95 euros. Aunque ya está agotado, la buena noticia es que nos dan la posibilidad de reservarlo, lo que quiere decir que la reposición está al caer.

Mono y zapatillas, la mejor combinación para tener el look más fácil del verano

Gema también ha recurrido a la combinación más fácil, con unas sneakers en blanco y un top bandeau de nido de abeja en el mismo color, de ne&nu. Una simple camiseta de algodón en blanco también puede ser una opción perfecta. Las clásicas gafas de sol de aviador, que nunca pasan de moda, completaban su look.

Aunque para colaboradora de Sálvame los vestidos boho son los reyes indiscutibles de su armario, con este mono nos encanta casi tanto o más. Muy versátil, fácil de combinar e incluso le da un aire todavía más juvenil.

Encantada en su faceta de diseñadora

Gema López tiene ahora puestas muchas ilusiones en su nuevo proyecto como diseñadora. Un mundo, el de la moda, que le encanta y donde ha dejado muy claro su estilo boho y relajado.

«No sabéis la ilusión que me hace presentaros la primera camiseta que he diseñado para ne&nu con la ayuda de Anabel Lee. Tenía ganas de plasmar algo con lo que me sintiera muy identificada. Dos cosas tenía claras: El mar tenía que estar presente y una mujer acompañándome. Vengo de una familia de grandes mujeres, sin ellas no habría conseguido estar donde estoy y ser lo que soy y con esas dos premisas me lancé a esta aventura. Era complicado buscar una frase, un lema que resumiera mi manera de vivir, de sentir y pensé en una en las cosas que me hacen más felices: viajar a cualquier lado, sin importar el donde sino el con quién».

«Así surgió ‘La persona que te acompaña en el viaje es el mejor de los destinos’. Espero que os guste y que esto sea el principio de un largo viaje juntos».