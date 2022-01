El 30 cumpleaños de Marta Pombo fue la excusa perfecta para celebrar una nueva fiesta, que reunió a un gran número de influencers, comenzando por su hermana María Pombo. La convocatoria tuvo lugar en El Mentidero de la Villa, un restaurante al que se acercaron algunas de las más destacadas de nuestro país como Teresa Andrés Gonzalvo, Marta Lozano, María G. de Jaime o la mismísima Victoria Federica, ya una más entre la pandilla de las influencers. En estas reuniones no podemos dejar de echar el ojo a los looks de las invitadas. Y en esta, fue María Pombo, con su dulce jersey rosa chicle, quien nos enamoró totalmente.

Su hermana era la gran protagonista del día, pero ella no pudo evitar llevarse todas las miradas. El cumpleaños fue una cita informal, con barbacoa al aire libre, una yinkana y mucho baile. La hija de la infanta Elena acudió con su novio, Jorge Bárcenas, quien no dudó en ejercer de DJ. para deleite de todos los invitados, incluso su novia se colocó los cascos y bailó junto a él en la mesa de mezclas. Por eso el dress code requería ante todo comodidad, pero con mucho estilo… Y María Pombo acertó de pleno.

La combinación perfecta de María Pombo: jersey de lana y pantalones vaqueros

Si lo que buscamos es un look cómodo y relajado, los pantalones vaqueros son la prenda 10, por eso María Pombo recurrió a ellos, pero lo hizo combinándolos con un jersey rosa chicle de lana, convirtiendo el estilismo simplemente perfecto. Los jeans azules rectos de tiro medio, el modelo más clásico de todos (y también el que mejor sienta a todos los cuerpos), y un jersey de cuello redondo que mezcla lana y alpaca, todo de Zara, fue su elección. Completó el estilismo con un cinturón fino de piel labrada en negro, con anillas y cabezas de león, de Maje.

El jersey, que también está en los tonos mostaza, gris, verde y azul, rápidamente ha conquistado a las fans de María y ya solo está disponible en la talla L en la web de la firma. Su precio es de 29,95 euros.

El rosa: el color del verano que también triunfa para los días grises del invierno

Esta temporada el rosa se ha alzado como uno de los colores top. En look total o solo en pinceladas para alegrar el día más gris y los looks más sobrios. María Pombo lo ha conseguido con el jersey más dulce y naif, que también vas a poder llevar cuando llegue la primavera acompañado a las faldas más ligeras.

Sin duda, una de las mejores compras que puedes hacer ahora, esté o no este de rebajas.