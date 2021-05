El bolso favorito de Lady Di, que acabó siendo bautizado con su propio nombre, ha sido uno de los modelos que más han usado las famosas más estilosas.

A finales de 1995, ya separada de Carlos de Inglaterra (que no divorciada), Diana de Gales asistió a la inauguración de una exposición del pintor posimpresionista Paul Cézanne en París. Por aquel entonces, su fama ya era superlativa y todo el mundo quería recibirla en sus eventos o galas; lo que hacía que su visita a la capital francesa fuese considerada como todo un lujo. Tal era la expectación que la primera dama del país, Bernadette Chirac, esposa de Jacques Chirac, presidente de la República en aquella época, quiso hacerle a Lady Di un regalo especial y único; algo que la princesa de Gales siempre recordase y que no pudiera comprar en ningún lugar. Para ello, pidió a la maison Dior que diseñase un bolso exclusivamente para ella. Y lo hizo.

Pensado en la Princesa del Pueblo, los diseñadores de la casa francesa se pusieron manos a la obra. Crearon un bolso de napa de cordero pespunteada con el motivo emblemático Cannage, asas redondeadas e insignias D.i.o.r. a modo de charms. Una pieza con la que ella quedó encantada; pues le resultó práctica a la par que elegante y sofisticada. De hecho, le gustó tanto que la lució durante su viaje pero también en otras muchas ocasiones. Siempre causando furor entre sus fans y amantes de la moda. Fue tanto el revuelo que este diseño generó que la firma decidió comercializarlo y, con el permiso de la princesa de Gales, bautizarlo con su nombre. Así surgió el Lady Dior.

Lady Dior, el bolso inspirado en Diana de Gales que ha hecho historia

El Lady Dior es un bolso que ha hecho historia y que, aún 25 años después, sigue fabricándose, adaptándose a las nuevas tendencias (además de aumentando sus precios) y conquistando a muchas de las famosas e influencers más cotizadas del momento. Y es que han sido muchas las celebs nacionales e internacionales que, siguiendo los pasos de la que fuera la mujer más fotografiada de la historia, han combinado sus looks con este bolso tan icónico.

En España, se lo hemos visto a actrices de la talla de Blanca Suárez o Manuela Velasco pero también a influencers tan reconocidas como Dulceida. En el extranjero, artistas como Marion Cotillard, top models como Karlie Kloss, it girls como Chiara Ferragni o royals como la pequeña Gabriella de Mónaco también lo han llevado. Algo que no nos extraña lo más mínimo, ya que se trata de un modelo tan clásico y atemporal que funciona en cualquier situación y que combina prácticamente con cualquier look. ¡Mira cómo lo han llevado todas ellas!