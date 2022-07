La hija de Bertín Osborne siempre tiene un look perfecto con el que sorprendernos sea la temporada que sea. Acaba de volver de unas vacaciones de ensueño en Disneyland Paris y ya está cargada de energía para la vuelta al trabajo. Eugenia Osborne nos ha deslumbrado con un traje amarillo precioso que se ha convertido en tendencia por sus colores potentes. Nosotras os traemos otros cinco diseños, algunos en rebajas, otros de nueva temporada para que os hagáis con uno durante este verano.

La influencer se la ha jugado con un estilismo súper juvenil, ha combinado un traje amarillo vibrante, casi flúor, con un crop top negro dejando su cintura al aire. Eugenia tiene un tipazo y no tiene ningún miedo a enseñar su vientre con un look más fresco y moderno. Tanto el cut out como las prendas mini han colmado los percheros de nuestras tiendas favoritas y, por supuesto, de nuestras instagramers. Esta moda es una herencia del street style que ahora se está empezando a incorporar en outfits más formales.

Eugenia Osborne se la juega e incorpora el crop top en su traje

Solo hay tres formas para llevar un traje de dos piezas sin pasar calor en verano, la primera es llevarlo con un crop top; la segunda, es que el traje sea de lino; y la tercera que sea de satén y estés en un evento nocturno.

Eugenia ha optado por la primera, ha elegido un color claro pero potente, para que refleje los rayos del sol. La influencer asegura que elige el color de sus estilismos según su estado anímico. ¿Qué querrá decir este amarillo? Esperemos que esté rebosante de felicidad.

El diseño de la blazer con solapas sin abotonadura y con manga larga solo dejaba la opción de llevar algo fresco debajo. La parte inferior la formaban unos pantalones de tiro alto, corte recto y planchados a raya, muy bonitos. Desliza para ver todos los detalles del look de Eugenia y ficha nuestra selección de trajes de esta temporada para tener un fondo de armario repleto de color que te sirva para un evento serio o uno más informal.