Los códigos de vestimenta de las fiestas tiene sus propias reglas y en esta temporada parecen claras: los tonos de moda son el negro y el plateado, con algunas incursiones de colores y brillos, y las hechuras siguen con patrones ajustados en vestidos, los diseños mini, las espaldas abiertas, las piezas decoradas con plumas y la tendencia del cut-out como detalle triunfador. Toma nota para tus próximas fiestas de los modelitos que se han visto en el ‘sarao’ de la navidad, celebrado por la cadena de cosméticos Shepora. Mar Flores, Mariló Montero, Ágatha Ruiz de la Prada o Alejandra Rubio, fueron algunas de las flamantes invitadas.

Todavía quedan varios meses para que llegue la navidad, una fecha señalada en la que disfrutamos de la familia, de los amigos y, como no, una ocasión especial donde sacamos del armarios nuestros looks más atrevidos, sensuales y despampanantes. Claro está que elegir un buen outfit no es nada sencillo, ya que tenemos muchas opciones en las tiendas donde elegir. Es por eso que los estilismos que nuestras celebs llevan a sus fiestas cada semana nos sirven de inspiración. ¿Quieres saber cuáles son los diseños que vienen pisando fuerte? Te lo contamos a continuación, ¡no te lo pierdas!

Mar Flores se suma a la tendencia de las plumas y Mariló Montero apuesta por el efecto Lamè

Cada otoño-invierno las plumas son tendencia. Mar Flores nos lo ha demotrado. Ella lo lleva en una falda de la firma Valentino combinada junto a una biker de cuero. Un conjunto rockero ideal para las mujeres que quieren ir originales y con un punto rebelde. Todo ello ha sido rematado por unos stilettos de charol en negro. Así, con su estilismo, la modelo se ha convertido en una de las principales protagonistas de estilo de la noche.

Mariló Montero tampoco ha querido perderse la ocasión y ha posado con un vestido corto de hilos de plata con efecto metálico y brillante. El modelo, ha sido rematado con unas botas altas de ante en color negro y un cinturón para remarcar la cintura.

En nuestra galería habitual, te dejamos estos dos looks y muchos más. ¡Sigue bajando!