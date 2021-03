Sobre la alfombra roja de los Goya han pasado increíbles vestidos y elegantes diseños pero también auténticos horrores. Estos son los peores looks de su historia.

La alfombra roja, rosa e incluso verde de los Premios Goya, desde que se celebraran por primera vez en 1987, siempre ha sido sinónimo de elegancia, glamour y buen gusto. Sobre ella han pisado las actrices nacionales e internacionales mejor vestidas de la industria cinematográfica; y diseñadores y firmas han competido históricamente por conseguir que las estrellas de cine brillasen como nunca antes lo habían hecho. Sin embargo, y aunque artistas y marcas suelen sacar a relucir sus mejores galas, ha habido veces en las que su empeño no ha sido suficiente o sus esfuerzos no han estado enfocados hacia una buena dirección; lo que ha hecho que el resultado haya acabado siendo un auténtico desastre. Y eso es justamente de lo que os venimos a hablar hoy: de aquellos estilismos que han marcado un antes y un después en la historia fashion de la noche del cine español. Pero no precisamente para bien. Os presentamos los peores looks de la historia de los Premios Goya.

Los peores looks de la historia de los Premios Goya

A pesar de que la gran mayoría de los estilismos que han pasado por el photocall de los Premios Goya a lo largo de sus 35 ediciones nos han dejado un muy buen sabor de boca; sería completamente injusto e irreal decir que esto ha ocurrido en la totalidad de los casos. Y es que lo cierto es que ha habido algunas ocasiones (quizás demasiadas) en los que, aunque la intención era causar sensación; nuestras actrices favoritas no han hecho otra cosa que causar decepción. Dolor sin nada de gloria, vamos.

En esta tesitura tan poco favorecedora han estado grandes del cine patrio como Belén Rueda, Victoria Abril o Loles León; que intentando arriesgar con sus estilismos, han fallado de la manera más estrepitosa. Pero también socialités o personajes televisivos como la estilista de Cámbiame y diseñadora Cristina Rodríguez o la grandísima Ana Obregón; que, siguiendo su intuición, se han pegado enormes batacazos fashionistas que difícilmente podemos perdonar. En honor a estos patinazos tan desafortunados (y esperando que no se repitan esta noche, hemos querido seleccionar ocho de los peores looks que hemos visto a lo largo de los años en los Premios Goya. Ocho modelitos que, pretendiendo ser glamurosos, no han sido otra cosa que desastrosos. ¡Crucemos los dedos para que en la edición de 2021 nuestras actrices preferidas no cometan los mismos errores!