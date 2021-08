A sus 60 años, Lydia Lozano puede presumir de ser una de las colaboradoras de la televisión que mejor viste con un estilazo innato

Lydia Lozano se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión que mejor viste. Sus looks son los más aplaudidos por mujeres a partir de los 50 años. La periodista sabe sacarse provecho y opta por un estilo muy marcado y los conjuntos de dos piezas, con los que logra quitarse años de encima, se han convertido en su seña de identidad. Pocas veces la hemos visto caer en un renuncio, lo que la convierte en nuestra inspiración a la hora de proponeros estilismos (muy favorecedores) y fáciles de copiar con los que estilizarás tu figura y te convertirás en la mejor vestida de tus cuñadas o de tu grupo de amigas. La presentadora, que ha regresado de sus vacaciones en Canarias, nos revela sus secretos de moda para estar siempre impecable.

Los dos piezas, la seña de identidad de Lydia Lozano en cuestiones de estilo

Cada vez que acude al plató de televisión, nos fijamos en el look que ha elegido la colaboradora de ‘Sálvame‘ para ese día. Aunque es una gran fan de los vestidos de estilo cáftan (amplios y de corte recto), los conjuntos de dos piezas son sus favoritos. Y lo cierto es que le sientan de maravilla. Lydia Lozano apuesta por este tipo de conjuntos compuestos por blusones y pantalones amplios con diferentes estampados llamativos y en tonos vibrantes. Gracias a este tipo de estilismos, la colaboradora logra quitarse años de encima.

A lo largo de los años, Lydia siempre ha optado por un estilo muy parecido. A pesar de llevar muchos años en televisión, no la hemos visto a someterse a muchos cambios de looks (aunque sí se ha convertido en una fanática absoluta de las pelucas). No se deja llevar mucho por las tendencias que temporada tras temporada se llevan porque sabe lo que mejor le sienta y lo defiende con mucha clase y estilo. Lo suyo son los colores vivos y los estampados más potentes y llamativos, un fiel reflejo de su espíritu juvenil y fiestero. No hace falta que estén de moda para verla con amarillos, naranjas, verdes, azules… Y también tiene muy claro las líneas que más le favorecen. Nunca la veremos con tirantes, ni escotes excesivos.

La selección de nuestros favoritos

Por este motivo, fichamos los conjuntos de camisolas y pantalón de Lydia Lozano para que los copies y estés perfecta en cualquier momento. Además, la mayoría de los looks que ella usa es de pequeñas firmas españoles con las que apoya así al pequeño comercio nacional. Algo que hacen muchas colaboradoras de ‘Sálvame’. Os mostramos los mejores conjuntos de Lydia Lozano. ¡No te los pierdas!