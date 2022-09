Podríamos decir que el mes de septiembre es considerado ya como la transición de temporada. Esto significa que en el asfalto podemos encontrarnos estilismos de todo tipo: desde los que todavía se resisten a dejar atrás el verano hasta los que ya sueñan con el otoño. Vamos, que lo mismo podemos cruzarnos con sandalias y vestidos cortos como con botas altas y americanas.

Sea como sea, lo que está claro es que ahora es el momento de lucir todas las prendas de nuestro armario que todavía no habían encontrado su ocasión perfecta. Y un buen ejemplo es el vestido que acaba de estrenar Carmen Lomana. La socialité, que ya ha retomado su vida en Madrid después de disfrutar de unas largas vacaciones en Marbella, acudió ayer al desfile de Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, el dúo que conforma The 2nd Skin Co. Y lo hizo con un diseño de entretiempo que nos ha enamorado a primera vista. Y es que además de ser todoterreno, logra reducir hasta dos tallas y funciona a cualquier edad.

Carmen Lomana triunfa con el vestido que te podrás poner las 24 horas

Aunque por ahora han hecho su aparición de forma tímida, los vestidos inspirados en Oriente prometen convertirse en básicos imprescindibles en pocas semanas. Y si todavía tienes dudas, espera a ver a Carmen Lomana con el suyo.

En concreto, la colaboradora de televisión ha estrenado un diseño de corte midi con frunce en la cintura y mangas asimétricas que destaca por su característico cuello cisne y sus detalles en organza. Pero si algo nos ha conquistado es su estampado, con dibujos y motivos propios de China. Además, Carmen ha combinado este vestido de forma magistral: con unas sandalias nude de tacón destalonadas y un mini bolso a juego. ¿El resultado? ¡Se convirtió en la más elegante del desfile!

¿Quieres verla ya? Sigue bajando.