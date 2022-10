Eva González tiene muchos tesoros dentro de su armario. Vestidos que realzan la figura, bolsos personalizados y así una larga lista de prendas para ir bien vestida a partir de los 40. La presentadora de ‘La Voz‘ siempre elige básicos que son fáciles de combinar entre sí. En su último estilismo, eligió unos botines de color marrón y con un tacón cuadrado muy sensato. Un diseño de la marca española Pikolinos que combinó con unos vaqueros de pitillo y una camiseta blanca básica. Un conjunto que perfectamente podemos emular con prendas que ya tenemos en nuestra colección.

La modelo recurre a este tipo de calzado con mucha asiduidad los meses de otoño e invierno. ¿Las razones? Por su forma y su color hacen que sean muy ponibles y, además, nos suman varios centímetros de altura y sin renunciar a la comodidad porque vienen con una plantilla acolchada. Son ideales para ir a la oficina con estilo con vestidos, faldas o con pantalones vaqueros de todo tipo. ¿Qué más podemos pedir?

Sigue leyendo para descubrir la propuestas más ideal y con la que vas a marcar la diferencia.

Eva González tiene los botines marrones de ‘marca España’ que podrás combinar fácilmente

Se trata de un modelo muy especial de la firma, el Connelly. Un par de caña media con un tacón de nueve centímetros que está confeccionado en piel de vacuno. La parte delantera, eso sí, tiene la punta redonda y la suela dentada y, también, una hebilla plateada en el lateral. En definitiva, unos botines que son cómodos, pero también elegantes. Tienen un precio de 139 euros, que no nos parece tan elevado teniendo en cuenta la calidad de sus materiales.

Aunque este año son tendencia las botas de silueta cowboy o las XL que llegan por encima de las rodillas, seguiremos viendo mucho las botas y botines clásicas de color marrón. Un imprescindible que podrás llevar fácilmente y dará lugar a looks perfectos para las 24 horas del día. Porque como confesaba Eva: «Empieza el otoño y yo no puedo estar más feliz con mis botas marrones». Y es que este color ya no es aburrido, ni soso; es súper combinable y resolutivo.