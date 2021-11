A veces, un vestido no es suficiente para que nuestro look parezca resultón. Pero, el accesorio adecuado puede actualizar un outfit aburrido y sobrio en el más actual y sorprendente. El caso es elegir aquel que renueve tu outfit, encajando a la perfección con el resto de prendas que lo complementan. Prueba de ello es Xandra Falcó. La hija de Carlos Falcó ha acudido este martes en la noche a los Premios Personajes del Año 2021 y ha posado ante los medios de comunicación. Aunque prefiere mantenerse en un segundo plano en cuanto a lo mediático nos referimos, no se ha querido perder esta cita y ha elegido un look que no fuese muy llamativo. Eso sí, su bolso peluche ha hecho el resto.

La hermana de Tamara Falcó ha renovado un clásico vestido gracias al accesorio de la temporada

Xandra Falcó ha elegido un vestido negro de manga larga y corte batín que llegaba hasta el suelo. Lo más era su estampado de flores y cenefas que le daba un aire bohemio. A sus pies, unos discretos salones en un tono champán de lo más favorecedor. Hasta aquí, un atuendo de lo más normal y sin ningún tipo de excentricidad. Sin embargo, nuestra mirada se nos ha ido directamente a su bolso peluche que ha acaparado todo el protagonismo de su vestimenta. Y es que la hermana de Tamara Falcó ha elegido un original bolso de mano de pelo rizado en color burdeos con borlas en un tono bronce.

Este tipo de bolsos se han convertido en los reyes indiscutibles tanto de desfiles de la Alta Costura como en el street style. Sin embargo, nos ha llamado especial atención vérselo lucir a Xandra Falcó, ya que su estilo es mucho más clásico y elegante. No obstante, ha sabido reinventar su look gracias a este complemento que será ideal para las próximas fiestas.

Xandra Falcó tiene el bolso del momento y sabe cómo lucirlo con clase

Los bolsos de pelo o de borreguito, también denominados como bolsos peluche, se erigen como imprescindibles de la temporada y como una de las mayores tendencias en bolsos del año. Por este motivo, Xandra Falcó ha decidido incorporarlo en su último look. Además, responde a la época invernal a la que nos estamos adentrando con el paso de los días. Y es que en los meses de frío nos apetece aquellas prendas más calentitas y envolventes, como los bolsitos de pelo. Viajamos directamente gracias a ellos al paisaje nevado alpino, al après ski y a aquellas prendas de ropa que habitualmente protagonizan las vacaciones invernales. Unas vacaciones (o no vacaciones) en las que no puede faltar tu bolso de pelo para cualquier ocasión.