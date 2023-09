El Suave Fest celebrado ayer en IFEMA se convirtió en el epicentro de la moda y las tendencias de moda joven, donde influencers y celebridades se reunieron para disfrutar de la música y mostrar sus estilismos festivaleros más vibrantes. Entre las asistentes se encontraban: María Pombo, Anita Matamoros, Laura Escanes y la siempre estilosa Anna Ferrer. Sin embargo, fue el look de Anna Ferrer el que capturó todas las miradas, demostrando una vez más su comprensión innata de las tendencias de la temporada.

La hija de la querida Paz Padilla, eligió un vestido rosa asimétrico que pronto se convirtió en el centro de atención. Este vestido, que ha causado furor, tiene ribetes de volantes que cuelgan tanto de sus hombros como de ambos lados de su cadera completamente ceñida. Lo mejor es que esta prenda está actualmente en oferta en la web de Bershka a un precio de 16,09 euros. Su diseño asimétrico y corte mini se alinean perfectamente con una de las tendencias más destacadas de la temporada: el 'cutecore'. Este estilo abraza prendas adorables y encantadoras en tonos suaves, y el rosa chicle del vestido de Anna Ferrer es un ejemplo perfecto de esta tendencia que ha sido adoptada por celebridades como Rosalía o Hailey Bieber.

Anna Ferrer arrasa en el Suave Fest combinando prendas de Bershka

Pero Anna no se detuvo ahí; para rematar su look 'cutecore', optó por hacer extensible lo 'cutecore' con su look beauty. Así, se peinó con dos coletas altas adornadas con lazos rosas a juego con su conjunto. Este detalle juguetón añadió un encanto adicional y subrayó su comprensión de la tendencia 'cutecore', que celebra la feminidad y la dulzura en la moda.

El maquillaje de Anna acompañó al look, pero sin robarle protagonismo. Máscara de pestañas, un ahumado ligero en su ojos y unos labios glossy, muy brillantes e hidratados fue todo lo que llevó. Este makeup natural es una buena opción para complementar un estilismo que ya llama la atención por sus colores o por sus tendencias arrebatadoras.

Acompañando su vestido rosa, Anna lució unas botas vaqueras que imitaban el bajo de unos jeans con un innegable aire 'dosmilero'. Las botas denim se fusionaron a la perfección con el estilo relajado y festivo del evento. Estas botas pertenecen a la nueva colección de la firma y tienen un precio de 59,99 euros en la web. Además, este modelo se viralizó en Tiktok, por lo que ha tenido una increíble acogida y promete agotarse muy, muy pronto.