Todo fondo de armario debe tener un vestido negro y el de Ana Rosa Quintana es perfecto para cualquier ocasión

No es nada habitual verla en fiestas o actos sociales. Su trabajo al frente de El Programa de Ana Rosa todas las mañanas de lunes a viernes en Telecinco hace que escoja mucho los eventos a los que acude. Pero la periodista hizo una excepción para estar presente en Hotel Wellington, de Madrid, en el acto de entrega de la V edición del Premio Cubí, otorgado por la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), y que en esta edición recayó en Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Un cena a la que Ana Rosa Quintana acudió con un look impecable, protagonizado por el clásico vestido de cóctel negro que no puede faltar en ningún fondo de armario.

Hay prendas que son fundamentales para crear un armario que se adapte a todo. Siempre hablamos del trench, la camisa blanca, un pantalón negro, unos buenos vaqueros, la blazer o unos salones de tacón moderado. Pero en esa lista tampoco debe faltar un vestido negro, ese que te saca de cualquier apuro para ir perfecta cuando no sabes qué ponerte. El de Ana Rosa tiene todas las claves que lo convierten en la mejor inversión, tengas la edad que tengas.

Un vestido que es un perfecto fondo de armario

La periodista optó por un diseño tipo blazer midi, el largo que con tacones favorece a todas, de doble botonadura, bolsillos laterales con solapa y original escote barco con tirantes. Una silueta muy favorecedora que hace de este vestido el perfecto fondo de armario.

Lo combinó con unos salones en negro con dos tiras sobre el empeine y una cartera de pailletes con cadena en tonos negro y dorado. Tampoco le faltó la mascarilla, perfectamente coordinada con su look, de Kausi, la firma que siempre lleva Isabel Preysler.

Un look sencillo, pero muy elegante, que convirtió a la periodista en la mejor vestida de la cena. Con su estilismo demostró que la combinación de básicos es la mejor forma de acertar siempre, y que el vestido negro continúa siendo el rey indiscutible en cualquier evento.

Muy al tanto de las tendencias

Todos los días Ana Rosa demuestra en su programa que está muy al tanto de las tendencias, y que sabe muy bien lo que mejor le sienta. Su estilista en Mediaset desde hace muchos años lo confirma: «Ella está muy informada de las tendencias. No hay colores que no se quiera poner, pero sí que no le sientan bien. Por ejemplo, la gama de los ocres y los nude porque su piel es un poco pecosa. Le encantan los colores fuertes como el rojo, el azul, negro y el blanco. Ese precisamente es su color fetiche a comienzo de temporada».

Pero si hay un complemento que vuelva loca a la presentadora esos son los zapatos: «Es una pirada de los zapatos. Le encanta que sea diferente, que sea cómodo y que sea original. Últimamente ya no me deja que le ponga más de 12 centímetros, es verdad que son matadores, pero dan muchísimo juego», asegura su estilista Mamen Marqueño.