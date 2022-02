«El primer gran evento musical del año». Y así ha sido. Las mejores voces femeninas de nuestro país se han dado cita en Únicas un concierto por y para ellas organizado por Cadena Dial. Artistas consagradas como Pastora Soler, Vanesa Martín o Rozalén, han compartido escenario y photocall con otras más jóvenes que están dando mucho que hablar como la televisiva Miriam Rodríguez, Julia Medina, Marta Soto o Paula Matheus. Y como no, a la cita no ha faltado la cantante del momento que ha acaparado todos los flashes, Ana Mena. La malagueña levanta pasiones allá donde va y el evento de anoche no ha sido una excepción.

Ana Mena marca estilo con un corsé blanco y vaqueros a la cadera

Que Ana Mena se ha convertido en un referente de estilo es una obviedad. La cantante siempre nos deja lookazos en los que muestra las tendencias que vienen. En el concierto, Mena se enfundó un corsé blanco que realzaba su espectacular figura. Una prenda que la cantante lleva luciendo desde hace algunos meses y que marcas como Zara han incluido ya en su catálogo (recuerda el modelo rojo de su colección por San Valentín). ¿Se convertirá en un must esta primavera? Cómodo no es, no lo vamos a negar, pero si quieres ir a la última nuestra recomendación es que añadas algún modelo a tu armario.

Ana ha combinado el corsé con vaqueros XL a la cadera o de tiro bajo. Es otra de las tendencias de principios de los 2000 que vuelve a estar en auge (aunque a muchas no nos acaba de convencer) porque significa que tendremos volver a lucir abdomen.

Pastora Soler elige un vestido de lentejuelas rojo

La cantante sevillana Pastora Soler fue una de las más elegantes de la noche. Para la ocasión, eligió un vestido rojo de lentejuelas y manga abullonada. Lo combinó con medias en el mismo color y botines negros. El moño alto coronaba su estilismo.

Pastora se desmarcaba así de una de las tendencias que más se repitió: el uso del color negro en los estilismos. Tanto Vanesa Martín como Rozalén (aunque con looks muy distintos) apostaron por el negro, así como Miriam Rodríguez, María Parrado o Julia Medina.

Tras la resaca de los Premios Goya, que el pasado fin de semana se celebraron el el Palacio de las Artes de Valencia, estos premios de la música no tuvieron el mismo glamour pero también hubo estilismos sorprendentes. La mayoría con aires más rompedores y algunos con un toque roquero como corresponde a las estrellas de la canción.