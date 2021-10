Alba Díaz ha copiado el look más extravagante de la modelo Hailey Baldwin, mujer de Justin Bieber, y lo ha logrado… aunque el resultado seguramente les sorprenda.

Alba Díaz se había propuesto replicar un look de Hailey Baldwin y parece que lo ha conseguido. No se trataba del mejor estilismo de la estadounidense, pero sí de uno muy particular que tenía su aquel. No tanto porque fuese complicado de imitar, sino porque resultaba un tanto difícil de llevar a pesar de las apariencias. Porque la mujer de Justin Bieber es experta en ponerse atuendos que parecen cómodos pero que no son especialmente prácticos.

Todas las tendencias y más

En esta ocasión se trataba de uno ultramoderno, tan tendencia y tan avanzado que no todo el mundo se lo pondría. La modelo, perteneciente al clan Baldwin, conocidos en el mundo de la interpretación, lo lucía con el estilo que acostumbra. Pero como bien ha replicado Alba, no le faltaba un detalle y a cada cual, a priori, más desubicado.

Por un lado, llevaba un gorro de pescador, que es un complemento que Hailey suele utilizar muy a menudo y con el que también hemos visto a Alba en alguna ocasión. Y como pieza principal del vestuario, una americana larga, casi a modo de vestido, con una camisa debajo.

Acompañaba al look un bolso negro, que en el caso de Alba es además un chanel, y como remate y casi principal protagonista, un calzado tan inesperado como llamativo: unas sandalias de peluche, que, eso sí, ambas complementan con unos calcetines blancos subidos hasta media pierna.

Un clon muy logrado

Alba Díaz buscó entre las prendas que tenía en el armario hasta lograr el look de Hailey Baldwin, pero con algunas variaciones, empezando por el sombrero de pescador, que en el caso de Alba, lleva el logo bien visible. Pero a parte de esas minucias, como el bolso elegido, el cambio principal se daba en la blazer, centro de todo el estilismo.

View this post on Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

Así, mientras la estadounidense se decantaba por una chaqueta del tejido más habitual para los trajes de este tipo, Alba Díaz sorprendía con su propia versión. Lo hacía con una americana de efecto piel firmada por Zara que seguro que ha encantado a sus seguidores, que le han aplaudido la réplica.

Ha habido quien le ha dicho que estaba mucho más mona que la mujer del cantante Justin Bieber, pero también alguno que no acababan de ver el detalle de las chanclas con tejido de peluche. Y puede que tengan razón si atendemos a su practicidad en otoño. Muy útiles no resultan si cae uno de esos aguaceros de octubre y hay que saltar entre los charcos.