Recordando su pasado como modelo de pasarela, Alba Carrillo demuestra que sigue teniendo habilidades propias para el modelaje en su última publicación en redes sociales. Es una de las calles de su urbanización, la televisiva se fotografío con un vestido con estampado animal muy sensual y llamativo.

El carrusel de imágenes ya tiene casi 10 mil ‘likes’ y subiendo. Lo cierto es que cualquier foto que publica en Instagram es un filón, y cada modelito que luce acaba siendo copiado por sus fans, -y por nosotras, también-.

«Este vestido es ideal para cualquier evento esta primavera y verano. Tanto el escote como la espalda son divinos. La colocación de los tirantes es muy original. Un 10, sin duda» escribió junto a la foto, que también generó muchos comentarios, la mayoría de ellos en forma de piropos por su figura. La pieza es de la marca Koker, se puede encontrar en la página web, bajo el nombre ‘Leopardnight beige’ y cuesta 79,99 euros. Está disponible en tallas, S, M y L.

Alba Carrillo ya tiene el vestido del verano más sensual, y tú ¿a qué esperas?

Si tuviéramos que elegir una tendencia que nunca pasa de moda sería el estampado animal en todas sus versiones: serpiente, cebra y, cómo no, el clásico de leopardo. Alba combina su vestido con colores neutros en los zapatos para evitar que parezca un conjunto recargado, ¡y acierta!

Pero aunque un total look de leopardo suele ser demasiado atrevido para la mayoría. La ex de Fonsi Nieto siempre está dispuesta a experimentar con la moda y llevarla al lado más refinado y elegante, tanto como lo es su estilo.

Cómo llevar el estampado de leopardo y no ser hortera

No es un print fácil de llevar. Si vas a decantarte por el estampado de leopardo añade prendas discretas para acompañar el atuendo y que el look no quede demasiado estridente. Por ejemplo, si vas a utilizar un vestido midi parecido al de Alba, fíjate en cómo lo lleva ella con unos salones en color beige para dar equilibrio al outfit.

Por eso mismo, para dar armonía, llévalo con básicos en color blanco, negro, rojo o nude y acertarás seguro. Y en cuanto al tejido, con cuero (o su versión sintética) en negro fusionan de maravilla. Otra opción muy práctica y sencilla es conjuntar tus partes de arriba en leopardo con jeans, recurre a ellos sin miedo porque pegan con todo.

Eso sí, elijas el conjunto que elijas, para no recargar demasiado el estilismo, escoge zapatos o zapatillas discretas y no abuses con los complementos, cuánto más minimalistas; mejor.Y si no te atreves con el leopardo en prendas de ropa, puedes empezar por incluir detalles de leopardo en los complementos, como en los bolsos, bufandas o zapatos.