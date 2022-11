En el armario de Paula Echevarría hay muchas prendas y accesorios que nos encantan. Desde deportivas cómodas para andar durante horas, conjuntos de brillos para triunfar en las fiestas, y hasta pantalones para parecer más alta. Lo que está claro es que a Paula le gusta atreverse con todas las tendencias, y sobre todo, le gusta llenar su armario con piezas llamativas.

En la imagen que ha compartido con sus seguidores para dar la bienvenida a los meses más fríos del año, apreciamos como la asturiana luce un estilismo muy sencillo compuesto por prendas básicas de fondo de armario con unos vaqueros en azul claro, abrigo beige y zuecos de ante. Para darle un toque especial, la intérprete quiso añadir una maravillosa bufanda multicolor de la firma Moisés Nieto, una marca de moda sostenible fundada en 2011 con una colección repleta de colores.

Se trata de una bufanda multicolor, disponible en varias mezclas de colores, de lana y mohair con estampado de rayas y terminada en flecos. Además, cuenta con el clásico monograma de la firma española.

Paula lleva el modelo ‘Caldera’, tiene un precio de 120 euros y aún están disponible en la página web de la firma. Sin duda, además de ser uno de los accesorios más virales de la temporada, son una opción perfecta para ir abrigadas con estilo.

Las bufandas de colores, el ‘must’ del invierno según Paula Echevarría

¿Cuáles son los requisitos para que nuestra bufanda esté a la moda este otoño-invierno? Que sea de tamaño XXL, que esté confeccionada en colores llamativos y de lana. ¿La mejor? La que acaba de estrenar Paula. Ella ha sido una de las primeras en lucir esta bufanda de moda.

La actriz se decanta por un modelo de rayas que combina colores fríos y cálidos, como el caldera, el rosa, el azul, el blanco o el marrón. Es un modelo muy original, que nos parece perfecto para animar hasta los outfits más apagados que a veces llevamos cuando bajan las temperaturas.

Si aún no tienes claro que las bufandas máxi son el must para elevar cualquier look invernal, aquí os enseñamos una wishlist con modelos para todos los gustos (y bolsillos) a los que no podrás decir que NO. Para empezar nuestra propuesta, no podía haber otra mejor que la bufanda a rayas multicolor de Paula. Pero hay más para que escojas la que mejor va con tu estilo. ¡Sigue bajando!