Aunque ya estamos pensando en las compras de primavera, Paula Echevarría lleva el abrigo de Mango más rebajado que no puedes perderte

Las rebajas están entrando en sus días finales con precios que superan el cincuenta por ciento de descuento. Aunque ya estemos pensando en las compras de primavera no puedes dejar escapar esos chollos, sobre todo en prendas que vas a poder llevar la próxima temporada y muchas más. Especialmente estamos hablando de las prendas de abrigo, que son básicos de fondo de armario. Eso nos ha sucedido con el último look de Paula Echevarría, formado por piezas atemporales, que ahora puedes conseguir al mejor de los precio.

En la recta final de su embarazo, la actriz nos sigue demostrando que las diferencias en el vestir entre las embarazadas y no han pasado a la historia. Paula, a pesar de su abultada tripa, continúa dejándonos looks de lo más estilosos y de absoluta tendencia que todas queremos llevar. La ropa comfy, los leggings con calcetines, que llevan todos las influencers, y los vestidos con los estampados más diversos han sido algunos de los estilismos que más nos han gustado en los últimos meses. Y también sus prendas de abrigo.

El abrigo todoterreno

Paula tiene una grandísima coleccíón, desde plumas, teddy, étnicos, pelo, clásicos…. En su armario hay de todo. Pero queremos destacar el de su último look, porque se trata de un básico de fondo de armario que ahora puedes comprar al mejor precio que te puedas imaginar.

Paula ha lucido un abrigo de espiga cruzado de silueta oversize de Mango que de su precio inicial de 99,99 euros ahora lo puedes comprar por 45,99 euros. Eso sí, el único inconvenientes es que únicamente queda disponible en la talla S.

Un abrigo como el de Paula es un acierto seguro. Un básico que vas a tener en tu armario durante muchos años, que no entiende de modas y puedes llevar en todas las situaciones y combinado con cualquier look.

Paula lo llevó con un vestido de punto de cuello redondo, manga larga y una abertura lateral de Primark, con el que marcaba su tripa. Como complementos, unas sneakers negras de piel acolchadas de Massimo Dutti (de la pasada temporada que ya no están disponibles en ese color, pero todavía se pueden comprar en beis con un precio de 59,95 euros), un Tote Bag de Fernando Claro Costura (su precio inicial era de 170 euros y ahora en rebajas está a 135) y gafas de sol de Hawkers.

Un look perfecto estés embarazada o no.