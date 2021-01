Al igual que nos protegemos del frío con prendas de abrigo calentitas, haz lo mismo con tus pies. Destierra las zapatillas y ponte unas botas de pelo

Los termómetros marcan las temperaturas más bajas desde hace décadas. Después del paso de Filomena por la Península durante este fin de semana, la ola de frío ha llegado para quedarse, al menos, unos días más. Por eso, es conveniente que al igual que nos protegemos del frío con las prendas de abrigo más calentitas, haz lo mismo con tus pies. Destierra tus zapatillas deportivas, tus mocasines o tus zapatos más fashion para calzarte unas botas calentitas con pelo. Una tendencia que año tras año se sigue reinventando y que es perfecta para los días más fríos.

Aprovecha de las rebajas y hazte con un par de botas muy calentitas que se convierten en un fondo de armario y que año tras años podrás lucirlas cuando los termómetros marquen las temperaturas más bajas. A pesar de que penséis de que muchas ellas solo se compran para ir a la nieve, estáis muy equivocadas. Son perfectas para la ciudad y para lograr looks de lo más calentitos sin necesidad de ir a la última. Este tipo de calzado te hará más llevadero el invierno. Di adiós a tus pies congelados.

Las botas con pelo por dentro son la perfecta inversión para el frío

Muy pocas veces nos fijamos en el calzado que llevamos y esta es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Ten en cuenta que los pies son los encargados de mantener todo nuestro peso. Por eso, mímalos, cuídalos y enfúndalos en las siguientes botas de pelo que te mantendrán los pies súper calentitos. Ten en cuenta que si tienes los pies fríos, todo tu cuerpo se enfriará. No es momento de presumir de piel, sino de presumir de botas. Toma nota a las siguientes propuestas y triunfa en los días más fríos con el calzado perfecto. Clásicos y atemporales que no pasan de moda. No te lo pierdas.