Xoan Viqueira desde que rompiera su relación de más de una década con David Valldeperas muestra otra parte en sus redes sociales.

Xoan Viqueira, la expareja de David Valldeperas, hace solo unos días compartió un desnudo con sus seguidores. El motivo para hacerlo no era otro que su 42 cumpleaños, una fecha que aprovechó para desvelar que los años solo le habían hecho ganar en seguridad y confianza en sí mismo. Después de diez años junto al director de ‘Sálvame’ es el primero que pasan separados y, aunque entre ellos hay buena sintonía, ya no como pareja. Eso sí, ninguno ha cerrado la puerta a un futuro en común. La reconciliación todavía es una incógnita si se terminará o no produciendo, mientras tanto el empresario sigue siendo muy activo en su Instagram. En su perfil suele compartir imágenes diarias, reflexiones o promocionando algunos de los productos que él mismo vende en su tienda. Instantáneas en las que, por cierto y según sus followers, aparece muy sexy.

Xoan Viqueira y David Valldeperas siguen siendo amigos en sus redes y siguen compartiendo likes, lo que da buena muestra de que todo está bien entre ellos. Aunque iniciaran caminos por separado hace algunos meses, una década juntos y un montón de amigos en común les siguen uniendo. También su perro Lego, quien tiene completamente enamorado a ambos y a quien muestran de manera asidua en sus fotografías. Felices por separado, quién sabe si en un tiempo volverán a unirse a nivel sentimental. Xoan, de momento, está centrado en su trabajo y en su familia, de hecho, esta semana se ha visto obligado a desplazarse a Valencia, su tierra natal. Allí ha mostrado sus secretos y rincones más íntimos, demostrando que él, despojado o no de su ropa, se quiere mostrar, tal y como es.

Poco a poco y gracias no solo a esta imágenes, sino a su amistad con Paz Padilla, los seguidores de Xoan Viqueira han descubierto que es un gran amigo de sus amigos. El valenciano ha permanecido al lado de la humorista desde que perdió el amor de su vida, no ha dejado sola para ayudarla a que pueda superar junto a sus seres queridos la ausencia de Antonio Vidal. Muchas han sido las veces que se le ha podido ver con la cómica, tanto cuando estaba con David Valldeperas como después. Y es que Paz y Xoan han granjeado una amistad a prueba de bombas, hecho que se demuestra día a día en sus redes.

A pesar de este viaje inesperado, Xoan vive en la capital, donde tiene su tienda física de ropa de cuyos diseños se encarga él en primera persona. El temporal le ha llevado a echar el cierre durante unos días, pero ya ha advertido que cuando sea posible volverá con la misma fuerza que siempre le ha acompañado. Emprendedor desde hace muchos años, la pandemia no le ha ayudado a reflotar su negocio, pero él no se rinde.