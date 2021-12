La muerte de Carlos Marín de ‘Il Divo’ a los 53 años no solo ha dejado devastada a su familia, también a su exmujer, Geraldine Larrosa. La artista días después de publicar una carta en la que explicaba el dolor que sentía, ha reaparecido este lunes en ‘Espejo Público’, donde ha contado cómo está tras perder a uno de los hombres más importantes de su vida. Desde el tanatorio, se ha mostrado rota, pues no se imagina la vida sin él. «No hay palabras. Se ha ido parte de mi alma, no lo esperábamos porque pensábamos que iba a salir de esta. Él decía que iba a volver a casa por Navidad. Es una tragedia para nosotros», ha comenzado diciendo la que fue su pareja durante 16 años.

Vídeo: Europa Press

Geraldine ha relatado que ella fue la última persona con la que habló Carlos Marín antes de que los médicos le sedaran para intubarle. «Fue una videollamada que no iba a ser de despedida, él intuía que no estaba bien. Se despidió de mí diciéndome que amaba, que era la mujer de su vida, que cuidara de su familia y que me quería un montón», ha dicho muy emocionada. A pesar de que su relación se rompió hace años, con el tiempo volvieron a retomar un vínculo que para ellos era inquebrantable. «Estuvimos en los años de pandemia juntos, ha vivido conmigo y con mi hija formando una familia y ha sido muy feliz (…) Le decía que éramos unos privilegiados porque habíamos sobrevivido a la pandemia», ha continuado.

Formaron algo tan bonito que se plantearon pasar de nuevo por el altar, sin embargo, el covid ha hecho imposible casarse de nuevo. «Teníamos planes de hacer muchos sueños juntos, él me decía que quería casarse conmigo. El amor que hemos tenido nadie lo ha destruido», ha comentado la cantante. Pero ¿cómo se encontraba él en los días previos a fallecer?, ¿cuál era su situación? «Él solo tenía una vacuna, la de Janssen, lo querían hacer poco a poco porque él ya lo había pasado (…) Él estaba bien. Estaba perfecto antes de salir, se había hecho análisis de sangre y estaba bien. Ha sido muy grande (…) Los médicos han hecho todo lo posible, le han cuidado mucho», ha finalizado. Será a partir de las cuatro de la tarde de este lunes y hasta las ocho cuando los fanáticos de Carlos Marín podrán acudir al tanatorio para darle su último adiós.

Su historia terminó por primera vez hace 12 años, pero su sintonía había sido tan buena tras separarse que incluso se habían planteado casarse por segunda vez. Tras más de 16 años juntos, jamás imaginaron que Carlos Marín moriría tan joven. Su hermana desveló hace tan solo unos días que el artista había muerto tras contraer coronavirus, enfermedad que se le complicó con graves problemas respiratorios. A pesar de que los médicos probaron con un tratamiento, este era muy agresivo y él fue incapaz de superar este bache de salud que le ha costado su vida. «Mi hermano ha fallecido porque se infectó con COVID en su variedad DELTA (…) A finales de 2019 se contagió en Los Ángeles de un virus que le causó una neumonía», dijo su hermana en una reciente entrevista de ABC.

A pesar de que su relación no funcionó, el cantante de ‘Il Divo’ y ella formaron una excelente pareja en el pasado. El cariño entre ellos, perduró a pesar de su ruptura, hecho que se demuestra en que incluso ella tilde al cantante como «el amor de su vida». «Ha sido y será siempre el gran amor de mi vida. Es la persona más buena del mundo, la persona más generosa del mundo. Este momento lo íbamos a repetir, pero no pasa nada, sé que el universo nos va a untar millones de veces, nos casará millones de veces, de eso no tengo duda. Te quiero con todo mi amor. Tu voz, tu alegría, tu cariño y tu humor está impregnado en mi alma. Eres mi gran amor, que ha marcado el ritmo de mi corazón. Te quiero mi amor», escribió junto a varias fotos de cuando todavía eran pareja.

Su familia explicó tras su muerte cómo pretendían organizar su despedida al haber muerto de covid. Aunque las restricciones eran evidentes, ellos se han esforzado por hacerlo todo con un inmenso cariño. «Llegará a España en un féretro sellado por tratarse de COVID, por lo que no se podrá abrir para el velatorio, pero que todo el mundo sepa que Carlos estará vestido con su traje favorito de Armani, que usaba para las actuaciones, para que pueda ir al cielo presentable para ir a cantar ahora con los ángeles», dijo su hermana.

Te interesará saber...

? ¿Quién es Innocence? Su nombre real es Geraldine Cerceda Larrosa, nació en Lyon, Francia, el 16 de diciembre de 1977. Es una cantante y actriz franco-española conocida por su nombre artístico, Innocence. Es hija de Carlos Corda, un mago reconocido y de France Larrosa, bailarina clásica