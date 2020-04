Marta López no puede estar más feliz con la tendencia que sigue su perfil en Instagram. La joven cuenta ya con más de 145.000 seguidores, una cantidad que no deja de crecer cada día. De hecho, la modelo es muy activa y no para de compartir su día a día en las redes sociales. Esto hace que muchos de sus fans demanden contenido a Marta, que orgullosa, cumple con cada uno de las peticiones que le hacen sus seguidores más fieles.

Su relación con Kiko Matamoros le ha ayudado a convertirse en un personaje público y ahora también en ‘influencer’, pero ella no ha decepcionado a la hora de aportar contenido a su perfil. En esta plataforma, Marta López muestra sus rutinas deportivas, alimenticias, sus ratos de estudio, sus planes e incluso, a su pareja, Kiko Matamoros.

Una cuarentena en pareja

Marta López está pasando los días de cuarentena con su pareja. Aunque ella no sale de casa para nada, el colaborador de ‘Sálvame’ sí tiene que hacerlo para cumplir con sus compromisos profesionales en las instalaciones de Mediaset. Aunque no acude todos los días, Kiko Matamoros tiene que acudir al plató de su programa para cumplir con la escaleta que propone cada día la dirección.

Aunque la modelo ha tenido que poner en pausa muchos de los trabajos que tenía durante estos meses, Marta López ha encontrado la manera de seguir al pie del cañón. Eso sí, por ahora a través de las redes sociales. Y es que desde que saltara a la luz su relación con el colaborador, la joven ha visto aumentar el número de sus seguidores.

Se ha propuesto crear contenido sin parar en sus redes sociales para entrentener a todos ellos durante los días de confinamiento y lo está cumpliendo a raja tabla. Ha compartido rutinas de make up para estar guapa a pesar de estar en casa, algunos de sus looks, su tabla de ejercicio y no ha parado de compartir los planes que está haciendo estos días en casa, sola o en compañía de su pareja.

Ha puesto a la venta su ropa

Consciente de la cantidad de seguidores que tienen y que muchos le preguntan de dónde son sus prendas, a Marta López se le ocurrió la gran idea de estar más cerca de ellos poniendo a su disposición mucha de su ropa. Para ello, la modelo e ‘influencer’ ha recurrido a una web de segunda mano de ropa en la que ha colocado numerosas prendas de su armario.

Parece que tiene mucha ropa y a sabiendas de que su estilo es parecido al de muchas de sus seguidoras, ha hecho una selección de prendas que ha puesto ahora a la venta con unos precios increíbles. A continuación, abrimos las puertas del armario de Marta López y os mostramos las prendas que ha puesto a la venta ¡a un buenísimo precio!