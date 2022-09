Victoria Federica ha pasado unos días complicados tras haber tenido que ser operada de urgencia por una peritonitis. Tuvo que estar ingresada en el hospital durante varios días, pero tras recibir el alta, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar descansó en casa para terminar de recuperarse. Allí recibió la visita de familiares y amigos, pero ahora ya encontrado el momento de salir a la calle y retomar sus compromisos profesionales.

La joven ha acudido a un evento tras recuperarse de su operación

La joven ha acudido a un evento de la firma Loewe y se ha dejado ver de lo más recuperada. Han sido días complicados para Victoria Federica, que ha estado recuperándose de su operación. Después de días en casa, esta ya se ve con fuerzas para retomar su agenda y cumplir así con compromisos profesionales. Poco a poco, la iremos viendo en más actos. ¿Se animará a contar cómo ha vivido uno de los episodios más complicados por los que ha pasado en cuanto a su salud?

Apenas unos días después de cumplir 22 años, la joven empezó a encontrarse mal. El pasado domingo 11 de septiembre empezó a notarse mal y tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia. Después de que le realizaran algunas pruebas médicas, Victoria Federica conoció su diagnóstico. Fue intervenida de urgencias por una peritonitis y permaneció ingresada en el centro médico hasta el domingo. En ese momento fue trasladada a su casa, donde ha estado recuperándose de la operación, que le dejó muy dolorida.

Un verano imparable

Este intervención hizo que la joven pasase unos días delicados, ya que estuvo bastante molesta. De esta forma, Victoria Federica despedía el verano de la peor forma. Eso sí, ha pasado una época estival de lo más movida, ya que no ha habido destino de vacaciones que no haya pisado. La hemos visto en Marbella, pero también se ha dejado ver en Ibiza y Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Ella ha preferido no decir nada en sus redes sociales sobre esta intervención. De hecho, durante unos días no ha compartido nada en su perfil de Instagram, donde cuenta ya con más de 215.000 seguidores. Victoria Federica publicó el día de su cumpleaños unas fotos de una sesión de fotos que se hizo. Desde entonces, ha preferido no mostrar nada, hasta ahora. Pero tiene su explicación, ya que aún se recupera de esta intervención a la que se ha tenido que someter de manera inesperada.