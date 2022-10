Chabelita Pantoja ha puesto tierra de por medio y ha hecho las maletas para disfrutar de un viaje que ya tenía programado desde hacía meses. La hija de Isabel Pantoja no lo está pasando bien después de que se le negara la entrada en el hospital para visitar a su hermano, Kiko Rivera, con el que no se habla desde hace tiempo. Sin embargo, el hecho de que sufriera un ictus hizo que su hermana se acercara hasta Sevilla para tan solo darle un abrazo. Esto es algo que finalmente no pudo hacer. Ahora se ha ido de viaje junto a su novio, Asraf Beno, y su hijo Albertito a Abu Dabi, desde donde está compartiendo todos sus planes.

Un viaje que le viene bien para desconectar de la polémica familiar

Han sido unos días complicados para Chabelita, que no podía creerse que no le dejaran ver a su hermano. Parece que el objetivo principal fue evitar alterar a Kiko Rivera, pero para su hermana no han sido las maneras. Ella no dudó en viajar desde El Puerto de Santa María en Cádiz hasta Sevilla para ver a su hermano. Esto no pudo producirse finalmente. Ahora ella ha querido seguir con los planes que tenía y se ha ido de viaje con su novio y su hijo.

Desde Abu Dabi ha compartido ya muchas instantáneas que demuestran lo mucho que le está gustando. El primer día de viaje ha dado para mucho y han podido visitar la Mezquita del Jeque Zayed, el Palacio Emirates y el Heritage Village. Además, se han ido a comer la que es la mejor hamburguesa según su opinión. Para ello se fueron a un centro comercial. Ha sido un día agotador y querían encontrar un momento para relajarse. A continuación, os mostramos todo lo que ha hecho en este primer día de viaje.