Christian Gálvez no sigue a Almudena Cid en sus redes sociales, las mismas de las que de la noche a la mañana borró todas las fotos que tenía junto a ella. No queda ni rastro en su perfil de Instagram de su pasado en común, sin embargo, SEMANA ha encontrado un lugar en el que el presentador conserva parte de su vida junto a ella. De hecho, recuerda incluso su boda junto a ella. Hablamos de su página web oficial, donde todavía no nombra a Patricia Pardo, de la que públicamente se declara enamorado. «En cuanto a mi vida personal, el 7 de agosto de 2010 contraje matrimonio con la gimnasta, escritora y actriz Almudena Cid», dice el comunicador en su biografía. Pero nada sobre su ruptura ni sobre la persona con la que ha rehecho su vida.

[/lista_enlaces]

Un matrimonio que saltó por los aires el 23 de noviembre de 2021, fecha en la que se produjo la inesperada ruptura en la pareja tras 15 años juntos, según ha podido saber esta revista. Chirstian Gálvez tampoco ha eliminado las noticias en las que él y Almudena Cid aparecen posando juntos y sonrientes cuando sí estaban juntos. En la presentación de un libro o en una campaña solidaria el ya extinto matrimonio aparecen muy enamorados, miradas cómplices que jamás hicieron presagiar su final como marido y mujer. Estos regueros son los únicos que siguen presentes en la vida de Christian, quien ha fulminado casi todos los recuerdos que tenían con la gimnasta olímpica, salvo estos.