Hace tan solo una semana que muchos se sorprendieron con una nueva relación que había nacido entre los bastidores de Mediaset. Christian Gálvez y Patricia Pardo habían iniciado un romance. Después de muchos titulares, el presentador ha querido sorprender a su chica con una romántica declaración de amor que ha hecho pública.

Un precioso mensaje que ha compartido Christina Gálvez con sus oyentes de Cadena 100. «Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia. Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas», ha afirmado ilusionado con este noviazgo que surge tras haber roto su matrimonio con Almudena Cid. Incluye una sentida promesa: «Pienso regarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta», ha indicado.

Añade que es la periodista, a quien llama cariñosamente Paty, la que alimenta sus «cinco sentidos». Incluye una cita de Gabriel García Márquez que confirma que está muy enamorado: «Todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón’. Ahora ya sabéis donde está el mío».

La reflexión de Christian Gálvez

A sabiendas que esta última semana ha generado cierta repercusión mediática, Christian Gálvez ha querido hablar en primera persona. El presentador se ha pronunciado tajante: «Me hubiera gustado hablaros, a los que nos escucháis, de un montón de cosas. De muchas. De todas. Pero luego, miro por la ventana, lees cosas… El ejército ruso ya ataca a periodistas y pienso: ‘Joder, si es que el mundo está en guerra’. Y como diría mi admirado amigo Carlos Goñi: ‘La vida son cuatro días y yo por el tercero voy’. Así que he decidido ser yo, ni más ni menos», ha comenzado su intervención este mismo sábado.

Esta reflexión, quizás una de las más profundas a las que ha tenido que hacer frente, incluye una nota importante de aprendizaje. «Esta semana he aprendido algo. He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen. Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan». Por tanto, el presentador ha decidido «caminar con libertad, disfrutando cada ‘pasiño’ que es como se hace ‘o camiño’. Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero». Sin duda, una preciosa declaración de amor que constata el buen momento sentimental que atraviesa Christian Gálvez junto a la periodista gallega Patricia Pardo. En Instagram ha publicado la imagen de una rosa con el siguiente comentario. «Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán».