Verónica Forqué, de 66 años, ha sido hallada sin vida este lunes en la mañana en su domicilio de la calle Víctor de la Serna, en Madrid. A lo largo del día, han ido descubriéndose nuevos detalles de la muerte de la mítica actriz, que fue encontrada por una de las empleadas del hogar que tenía contratada y que tras encontrarse el cuerpo sin vida de Forqué avisaba a los servicios de emergencias y a una vecina. A pesar de la rapidez de los servicios sanitarios, ya no pudieron hacer nada por su vida y tras el levantamiento del cuerpo por parte del juez, Verónica Forqué ha sido trasladada hasta el Instituto Anatómico Forense donde se procederá a la autopsia del cadáver para aclarar las circunstancias de su muerte. Sin embargo, poco a poco se van conociendo nuevos detalles de su fallecimiento.

La empleada del hogar encontraba el cuerpo sin vida de Verónica Forqué

Desde esta mañana, las primeras investigaciones e hipótesis apuntaban a que había sido la propia actriz quien se había quitado la vida. Ahora, ‘Caso Abierto’, el canal de investigación de Prensa Ibérica, ha dado nuevos datos sobre la muerte de la popular actriz. Tal y como hemos dicho anteriormente, habría sido la cuidadora de la actriz quien la había encontrado supuestamente colgada del toallero del baño con un pañuelo. Antes de llamar a los servicios de emergencias, la empleada de Forqué alertó a una vecina para que le ayudara a descolgarla y así intentar salvar su vida. Algo que no lograron conseguir. Posteriormente, llamaron a los servicios de emergencias, que a pesar de llegar lo antes posible, tampoco pudieron hacer nada por su vida.

Tras conocer la noticia que ha paralizado al mundo de la cultura en nuestro país, la policía y un juez llegaba al domicilio de la casa acompañados por María, la hija de la actriz. Tras las primeras investigaciones, las autoridades habrían descartado que hubiera una tercera persona implicada en la muerte de Verónica Forqué. Así mismo lo apunta el mismo medio de comunicación.

La actriz abandonó ‘MasterChef Celebrity’ porque estaba agotada a nivel mental

Los últimos meses no fueron fáciles para la actriz. Tras su regreso a la pequeña pantalla de la mano de ‘MasterChef Celebrity’, tuvo que abandonar el programa debido a que no se encontraba bien anímicamente. Fue la propia artista quien tomó la decisión de dejar el programa culinario para priorizar su salud mental. «La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef. Pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’, tiro un poco el delantal pero un rato», dijo por aquel entonces. «Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y sino puedo mas, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo’ tú tienes que parar'», añadió.