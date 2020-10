A pesar de que en un principio la relación entre ellas parecía ser buena, los tres hijos mayores del marqués de Griñón, Manuel, Xandra y Tamara, no fueron a la celebración de su boda. Una señal inequívoca de desaprobación. La propia Tamara reveló poco después de la muerte de su padre que no habla «mucho» con la viuda de su padre. «Ella con Xandra habla y tal, pero conmigo no. Yo le tengo mucho respeto, porque era la esposa de mi padre, pero tampoco hay mucha comunicación. El vínculo que nos unía era mi padre y ya no está», confesaba dejando claro que la relación entre ellas es nula.