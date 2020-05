Toñi Moreno está viviendo una etapa de lo más especial desde que se convirtió en madre por primera vez el pasado 21 de enero. Dio a luz a su hija en el hospital Nisa en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y desde ese día no ha escondido su felicidad. La presentadora de televisión se incorporó poco después al trabajo, pero la crisis del coronavirus hizo que el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cerrara temporamente sus puertas.

Esta decisión hizo que Toñi Moreno volviera a casa, desde donde ha compartido cómo ha sido su cuarentena. Sin embargo, semanas después, la presentadora ha tenido que cumplir con un compromiso profesional que le ha llevado a separarse de su hija Lola durante algo más de lo normal.

Ella misma explicaba cómo había vivido ese momento: «Nunca me había separado de ella más de cuatro horas… y ayer lo tuve que hacer por trabajo. He vuelto a casa, me ha sonreído y me he puesto a llorar. Ella sin rencores… el problema lo tengo yo 😂😂😂 #comosepuedequerertanto #aprendiendoasermadre ❤️🐬», escribía desde la estación de trenes Puerta de Atocha de Madrid.



La presentadora de televisión es consciente de que el problema lo tiene ella, ya que su hija Lola se ha quedado en las mejores manos y no se ha dado cuenta de la ausencia de su madre durante estas horas. Sin embargo, Toñi era la primera vez que se separaba de su pequeña y le ha costado mucho trabajo.

De hecho, ella misma asegura que lo primero que ha hecho al volver ha sido darle un gran abrazo a su pequeña. Hace apenas cuatro meses que Toñi Moreno se ha convertido en madre, por lo que podemos entender perfectamente el sentimiento de pena que podía tener al viajar sin ella.

Estos últimos días, en los que ya se puede salir de casa para pasear o para hacer deporte, Toñi Moreno se separaba de su hija unos instantes, que para nada llegaban a ser cuatro horas. Y es que no ha dudado en salir para desconectar y tomar el aire después de permanecer en casa desde el 14 de marzo, día en el que se decretó el Estado de Alarma en nuestro país.

La presentadora de televisión ha conseguido hacer algo de ejercicio. Lo ha estado haciendo ataviada con un look acorde con la situación, muy deportivo, con el que poder recorrer las calles colindantes a su domicilio de la manera más cómoda posible, sin llamar demasiado la atención de los viandantes con los que se cruza.

Ella misma ha estado compartiendo algunos de los momentos que ha vivido al salir de casa para pasear. Con sus cascos para escuchar música y su móvil, Toñi no ha olvidado protegerse para evitar los contagios. Aunque ha preferido no llevar mascarilla en este momento, no ha olvidado sus guantes.

Preocupada por el futuro

Toñi Moreno ha manifestado su preocupación por el futuro. En una conversación en directo con su amigo Ricky García a través de Instagram, la popular presentadora ha confesado abiertamente su inquietud ante las consecuencias de la crisis sanitaria global a la que nos enfrentamos.

La presentadora ha explicado que está esperando que Mediaset le confirme la fecha de regreso de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, que sigue fuera de emisión desde que se decretó el Estado de Alarma. En estos casi dos meses de aislamiento ha permanecido casi todo el tiempo en casa. Ha salido de manera puntual para dar paseos con su hija Lola. Y para sentarse en el plató de ‘Supervivientes 2020’ en calidad de tertuliana. «El otro día me llamaron: ¿Quieres venir de colaboradora de ‘Supervivientes’? ¡Pues claro! Mi reto es hacerlo bien como colaboradora», decía.

«Ahora sería un fantástico momento para hacer algo parecido. Lo vamos a pasar mal. Tengo un colchoncito porque he podido hacerlo y el señor Vasile se ha portado bien conmigo, pero hay mucha gente que se ha quedado sin curro». A Toñi le preocupa el futuro de muchos autónomos y propietarios de pequeñas empresas. «El autónomo se está yendo a la mierda», dice. Pero también piensa en los profesionales de los medios de comunicación. «Todos los que trabajamos en la tele tenemos las espaldas súper anchas, pero nuestra profesión es la más castigada cuando hay una crisis. Hay gente muy valiosa que está firmando crónicas a 30 pavos. En la tele trabajamos por obra. A veces nos hacen contrato de días. Si no hay trabajo te vas a tu casa».

Ha sido un confinamiento duro

A la periodista, estas ocho semanas se confinamiento se le hacen bastante cuesta arriba. «Soy animal callejero. Antes me iba a desayunar a la calle. No paraba. Esa era mi vida. Es verdad que eso era cuando no era madre. Ahora tengo mil cosas por hacer. Tengo a la niña, que me tiene absorbida el 100% del tiempo».