Ha pasado casi un mes desde que José Ortega Cano estallase en directo en ‘Sálvame‘, harto de que su matrimonio con Ana María Aldón siga copando todos los titulares. En aquella llamada, el diestro se quejaba del trato que recibe de los medios: «Estoy cansado de que ustedes estén continuamente hablando de José Ortega Cano. ¡Estoy harto! ¡No aguanto más!». Y cargaba contra Terelu Campos, a la que conoce desde hace décadas. El torero y la hija de María Teresa Campos llevan años teniendo una relación cordial, pero la malagueña ha confesado que podría darle de lado. «Motivos tengo para dejar de tener relación con usted», ha dicho, dirigiéndose directamente al que fuera marido de Rocío Jurado.

«Nadie me lo ha censurado, nadie me lo ha prohibido y nadie me lo ha sugerido. Cuando digo nadie me refiero a Rocío Carrasco«, ha detallado la colaboradora. «Jamás en la vida Rocío Carrasco ni el entorno de Rocío Carrasco me ha censurado a mí o me ha dicho: ‘Es que saludas a Ortega Cano con un cariño… Lo que he hecho es actuar con Ortega Cano como él ha hecho conmigo». Terelu ha contado que tiene razones de sobra para dejar de hablarle al matador de toros, pero ha decidido no hacerlo: «He apartado todo el conocimiento y lo que he podido saber. Y hemos tenido una relación tú a tú, nada más».

«Yo podría tener motivos para no tener relación con Ortega Cano y no lo he hecho»

«A mí personalmente, a Teresa Lourdes Borrego Campos, Ortega Cano no me ha hecho nada malo. Por el conocimiento que tengo de Rocío Carrasco podría tener motivos para no tener relación con Ortega Cano y no lo he hecho, por principios míos«, ha destacado. «Hemos tenido una relación personal y una relación profesional, y ya había muerto Rocío Jurado. Me llama Teru. No me he querido pronunciar por respeto a la docuserie».

«Conozco a José desde hace no sé cuántos años ya… no me acuerdo», ha destacado la colaboradora. «Si durante años Rocío Carrasco se mantiene callada y durante años me pide que no dé la cara por ella, que no la defienda, no puedo cambiar mi manera de pronunciarme. He sabido cosas, por supuesto, pero con el paso del tiempo he sabido muchas más cosas… Rocío Carrasco no se ha pronunciado al respecto y pensé que no lo iba a hacer nunca, pero las circunstancias la han llevado a decirlo. También es cierto que yo no he visto mal por mi parte lo que Rocío ha contado en MiTele».

La malagueña se ha mantenido cauta y no ha detallado qué podría hacer que rompiera el vínculo con el torero. Sí ha dejado claro que él no le ha hecho nada de manera directa, pero la información que tiene en su poder es lo suficientemente poderosa como para cerrarle la puerta.