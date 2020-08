View this post on Instagram

¿UNA FOTO BONITA? Todo lo contrario. Creo que para pedir ayuda, primero uno tiene que darse cuenta de que tiene un problema. Hace tres semanas fui consciente del mío. La adicción al tabaco. El deseo de dejarlo ha ido creciendo cada vez más, hasta tal punto de enfadarme conmigo misma, pero ahí sigo con ese cigarro que me da asco. Y me pregunto muchas veces a lo largo de estos días: ¿Si tanto asco te da, por qué no lo dejas? La respuesta fue la FÁCIL y ERRÓNEA, “no soy capaz”. Ahora he encontrado la verdadera… MIEDO. Qué pasará, qué me encontraré, dejaré de ser yo, lo pasaré mal… Sin embargo me he escuchado y sobre todo ayudado, me he recordado que el miedo paraliza y por eso no me dejaba avanzar, me quedaba en el sitio de confort, fumando. Ahora me encuentro en otra etapa, “tomar la decisión de cuándo” y la más importante, “pedir ayuda”. La palabra adicción conlleva muchas consecuencias. El tabaco a la dependencia y muerte. Yo he decidido seguir enganchada a la vida sin depender de nada ni nadie. Gracias por la inmensidad de comentarios que estoy recibiendo (por stories) ayudándome. Me están sirviendo de mucho. Ya os contaré cuando tome la decisión, porque os aseguro que será más pronto que tarde. ¡OS AMO! #mamamolona #reto #aportodas #👑