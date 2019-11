View this post on Instagram

Gracias, gracias y gracias 🌟 Por esta experiencia, por las personas que he conocido, por el aprendizaje, por el cariño y por haberme dado la oportunidad de sentirme como una auténtica chef ❤️ en especial quiero agradecer a @shineiberia y @rtve por haber confiado en mi para formar parte de algo tan especial como es @masterchef_es #mccelebrity #blancaunzuetastylist