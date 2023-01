Tamara Falcó da todos los detalles de "la versión mejorada" de su anillo de pedida y del vestido de novia

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están felices. El próximo 17 de junio se convertirán en marido y mujer en la finca El Rincón, que ella heredó de su padre, Carlos Falcó. Solo faltan cinco meses para el gran día y los futuros novios no caben en sí de gozo. Así lo ha confesado la socialité en el plató de 'El Hormiguero'. Allí ha hablado de la "versión mejorada" de su anillo de pedida y ha ofrecido nuevos detalles sobre el vestido que lucirá en su gran día.

Vídeo: Antena 3

"Tenemos una gran noticia. Tamara se casa", ha empezado diciendo Pablo Motos. "Cuéntanos, me imagino que estarás contenta". La colaboradora no ha ocultado que está muy ilusionada: "Estoy muy contenta, Pablo... Estábamos en el Polo Norte y de repente me sorprendió. Todo ha ido bastante rápido. Pero aquí estamos, muy contentos los dos. Me caso con el hombre al que quiero, así que contenta". El presentador le ha preguntado por el anillo y esta no ha dudado en contestarte que "me está un poco grande".

Tamara ha revelado que Onieva ha llevado el anillo de compromiso a una joyería para hacer algunas modificaciones: "Había cambado las piedras y pesaba más el anillo, y había que ajustarlo un poco, pero en un par de semanas está".

El diseñador Juan Avellaneda, amigo de Tamara Falcó, confeccionará su vestido de novia: "Él lo tiene mucho más pensado que yo"

"El anillo era buenísimo, pero ahora es mejor. Iñigo dice que es una versión mejorada", añadía. Cuando sus compañeros le han preguntado por el vestido ha dejado claro que tiene tiempo suficiente para hacerlo tal y como desea: "No soy una de esas niñas que tienen su traje de novia desde los 13 años. No tengo que correr. Son cinco meses para hacerme un vestido... Mi mejor amigo es Juan Avellaneda. Él lo tiene mucho más pensado que yo". Por último, ha animado a sus compañeros a ir a su enlace: "Me hace mucha ilusión que vengáis".

Con estas declaraciones, Tamara Falcó se pronuncia por primera vez sobre el tan comentado anillo de pedida. Uno que mostró por primera vez en septiembre de 2022, cuando anunció su compromiso con Onieva a través de sus redes sociales. «Soy muy feliz, en eso se resume…», empezaba diciendo la hija de Isabel Preysler en su perfil de Instagram.

«Antes de conocerte @ionieva me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Qué locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo», continuaba en su romántico anuncio.

Entonces, nada hacía presagiar que tan solo unas horas después iba a llevarse el mayor disgusto de su vida, cuando su novio fue pillado besando a otra joven en el festival de música Burning Man, en Estados Unidos. Aquello hizo estallar por los aires los sueños de ambos de jurarse amor eterno. Rompieron apenas unos días después. Ahora todo eso ha quedado atrás y han recuperado su sueño de formalizar su relación.