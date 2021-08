La hija de Terelu Campos confirmó su ruptura con Lobo y desde entonces los rumores sobre una posible relación con su compañero de ‘Viva la vida’ no han cesado.

Alejandra Rubio y Álvaro Lobo ponían fin a su relación tras dos años y medio de relación y una fuerte crisis sentimental entre medias. Así lo confirmaba la joven en ‘Viva la vida’ la semana pasada y dejaba claro que había sido una decisión de mutuo acuerdo y que no había estado provocada por la aparición en escena de una tercera persona. Sin embargo, desde que la hija de Terelu Campos anunciara el fin de su amor con el DJ, los rumores sobre una nueva ilusión de la nieta de María Teresa Campos con su compañero de programa, Suso Álvarez, han vuelto a aparecer. Cansado de los comentarios que ha tenido que escuchar a lo largo de la semana en ‘Sálvame’, el colaborador de ‘Viva la vida’ se ha pronunciado al respecto y ha explicado cuál es su relación con la influencer.

«Alejandra se ha quedado muy tocada por Suso, no han tenido na más que un lío porque él no ha querido», aseguraba Gustavo González en ‘Sálvame’ hace unos días después de que Miguel Frigenti explicara que cuando los dos jóvenes se veían, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ocultaba a la hija de Terelu Campos en el maletero de su coche para que no pudieran pillarles. Una información que el colaborador de ‘Viva la vida’ ha querido desmentir dejando claro que tan solo tiene una bonita amistad de compañeros con la nieta de María Teresa Campos.

Suso Álvarez ha hecho alarde de la buena sintonía que tienen ambos desde hace años y recalca el cariño que siente por ella: «La aprecio mucho, tengo mucha simpatía con ella«. Aunque eso sí, tan solo la ve como a una buena amiga puesto que en estos momentos está pasando por una de las etapas más dulces de su vida junto a Amanda, la enfermera que le ha devuelto la ilusión por creer en el amor.

«Estoy muy enamorado de ella. De momento no vivimos juntos, pero mi deseo es vivir con ella. No he estado tan enamorado en mi vida, es increíble, es una mujer maravillosa«, expresaba después de querer dejar claro cuál es su verdadera relación con Alejandra Rubio para zanjar todo tipo de rumores.

Alejandra Rubio dejó claro que no estaba ilusionada, aunque no le cierra las puertas al amor

La ruptura entre Alejandra Rubio y Álvaro Lobo llegaba justo en el momento en el que se cumplía el primer aniversario de su gran crisis sentimental y de la amistad que mantuvo la joven con el empresario Tassio de la Vega. Ahora, con el resto del verano por delante, Alejandra Rubio está disfrutando de su nueva soltería y de sus vacaciones junto a los suyos. No está ilusionada y está centrada en lo que depara su nueva etapa de la vida. «Él sabe que siempre estaré para lo que me necesite. Estoy viviendo mi vida feliz, fue algo que se tenía que hacer ya», aclaraba.