‘Supervivientes 2021’: Tom Brusse se quita la ropa y Alexia Rivas alaba sus atributos

Este jueves, Tom Brusse ha dado una enorme sorpresa a la audiencia de ‘Supervivientes 2021’. El concursante ha accedido a mostrar parte de sus encantos. La tarea, además, no se le ha dado nada mal. El francés se ha bajado el bañador delante de millones de espectadores y ha mostrado su anatomía casi al completo.

En su ‘mesa de las tentaciones’ , el joven sacó sus dotes de negociador y no paraba de regatear con Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez sobre las recompensas a obtener si aceptaba el esfuerzo o castigo que le pondrían. Dispuesto a aceptar lo que le pidieran, -estaba en juego que pudiese llamar a Sandra Pica y un suculento un sándwich, no imaginaba que a cambio tendría que ir una semana en taparrabos. Con mucha naturalidad, Tom Brusse e animó a hacer un ‘streaptease’ y lucir cómo le quedaba tan minúscula prenda. Pero tanto se motivó que dejó ver más de lo que esperaba…

Las imágenes del concursante despojándose de sus ropas pronto ha corrido como la espuma en las redes sociales, donde muchos internautas han alabado su aspecto físico. Y es que el ex de Melyssa Pinto, aunque ha perdido mucho peso, está de muy buen ver. Y a miles de personas en Twitter les ha encantado verlo prácticamente al desnudo. Su desenfadado desnudo ha sido -junto al trasero de Antonio Canales en directo- uno de los momentazos de esta edición.

Quien también ha halagado la apariencia de Tom Brusse es su compañera de ‘reality’, Alexia Rivas. Recientemente, la periodista, que fue expulsada de ‘Supervientes 2021’, participó en el ‘Sobreviviré After Show’ de MiteTele Plus. Un programa que presenta Nagore Robles y en el que se ha elaborado un completo «ránking de paquetes» de famosos de la televisión que han formado parte del concurso: «Estamos hablando de rabos… no de parejas», decía.

Alexia habla del físico de Tom Brusse: «Le llegaba hasta la rodilla»

En relación a esto, la que fuera protagonista del ‘Melros Place’ contaba que se quedó impresionada al percatarse de los atributos de su compañero. «Un día por delante vino Tom a acercarse con un calzoncillo. Yo estaba agachada y cuando levante la cabeza flipé. Dije: «¿Pero qué es esto?» Era enorme. No se le salió, pero le llegaba hasta la rodilla. La llevaba así como de lado«, ha explicado la que fuera reportera de ‘Socialité’.

«Seguimos con el servicio de paquetería», continuaba Nagore Robles para presentar los análisis de los atributos genitales de otros personajes que han pasado por la pequeña pantalla: Noel Bayarri, Jon Kortajarena e Iván Pollito.