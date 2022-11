Soraya Arnelas está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. La cantante se encuentra en una nueva etapa en la que vuelve por todo lo alto al panorama musical tras lanzar su nuevo single, ‘Segunda Parte’. Se trata de una forma de liberación para la extremeña, quien se ha remontado a su pasado para poder abrir un nuevo capítulo en su carrera musical y en su vida.

Soraya Arnelas tiene muy claro que está en una nueva etapa de su vida, quizá la más especial, y por ello ha querido que se viese reflejado en ‘Segunda parte’, su nuevo single y con el que vuelve al pop. Da un giro a su carrera musical y también a su vida, tal y como ella misma ha indicado. Se ha tomado su tiempo, no quiere ponerse etiquetas y considera que esta canción le viene como anillo al dedo. Una canción que llega como regalo y que devuelve a Soraya a sus sonidos originales, aquellos con los que conquistó a todos. «Deseo de corazón que os guste este nuevo capítulo de mi carrera y de mi vida«, aseguraba horas después de que se hiciese público su nuevo tema y hacía hincapié en que está en ese momento en el que ella marca los tiempos.

Sobre la canción cuenta que llegó a sus manos hace algún tiempo y que enseguida supo que estaban hechos el uno para el otro. Eso sí, tuvo que esperar para hacerlo suyo. «He sido paciente, y aunque no solía serlo, he aprendido que a veces esperar te trae los regalos y las recompensas más grandes. Ha sabido esperarme«, indicaba en sus redes sociales. Hace unos meses, SEMANA hablaba con la extremeña sobre este tema y se mostraba entusiasmada por que saliera a la luz. Además, dejaba la puerta abierta a mandarlo a Benidorm Fest 2023, aunque finalmente no lo hizo. La canción en cuestión está compuesta, entre otros, por Ander Pérez, autor de «Dime», el tema de Beth para Eurovisión. «Es un gran productor, un gran compositor», nos aseguraba hace unas semanas.

Soraya disfruta de sus pequeñas

El pasado 23 de octubre, Soraya celebraba por todo lo alto el primer año de la pequeña Olivia, su hija menor. Para ello, hizo una celebración muy especial en la que no faltó la purpurina y una colorida tarta. Un día muy especial en el que la artista dejó patente la importancia que tiene su familia en su vida. Ahora, la extremeña pasa por uno de los momentos más dulces de su vida y quien sabe si finalmente toma la decisión de recuperar la idea de pasar por el altar con Miguel Ángel. Hay que recordar que ambos se vieron obligados a retrasar su enlace debido a las restricciones sanitarias de la pandemia y por el segundo embarazo de la extremeña.