Sofía Suescun no es muy dada a compartir con sus más de 1,2 millones de seguidores fotos de su infancia, que pareció ser algo complicada. La joven creció sin la presencia de su padre, por lo que la relación con su madre, Maite Galdeano, es muy especial. El Día de la Madre ha sido el día elegido por la colaboradora de televisión para mostrar algunos de los momentos que vivió cuando era pequeña.

La ‘influencer’ ha compartido tres fotos en las que aparece de bebé en compañía de su madre y su hermano. «Feliz día mamá. Gracias por haber hecho siempre de mami y de papi. Te querremos siempre», le dedicaba con este álbum de fotos de su infancia con la que muestra su faceta más nostálgica.

Tanto madre como hija se presentaron juntas a una de las ediciones de ‘Gran Hermano’. Desde ese momento, pasaron a ser dos personajes muy comentados en todos los platós de televisión, lo que le valió a Sofía para ser concursante de ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’, así como ser colaboradora de televisión en las diferentes galas de otras ediciones de estos formatos de televisión.

Su madre ha sido clave a la hora de dar espectáculo en los diferentes programas a los que ha acudido su hija por la forma que ha tenido de defenderla. Siempre han tenido una relación muy especial y hacen gala de ello siempre que pueden. Además, Sofía Suescun es ya una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país con más de 1,2 millones de seguidores en las redes sociales.

Siempre han demostrado estar unidas y seguirán haciéndolo. De hecho, Maite Galdeano no deja de hacer numerosos planes con su hija, incluso cuando ella vive ya con Kiko Jiménez. Hemos visto en numerosas ocasiones desde que están juntos que Maite ha compartido planes con la parejaza, sobre todo, a la hora de tener que ir al gimnasio para practicar deporte.

Aún así, Maite Galdeano no ha tenido problemas a la hora de pronunciarse en contra del novio de su hija cuando así lo ha considerado oportuno. Durante la entrevista de Kiko Jiménez en el ‘Deluxe’ el pasado mes de abril, Maite se mostraba tremendamente enfadada por un comentario que realizó sobre ella.

El andaluz afirmaba que Maite da «vergüenza ajena. Intento ser sincero y digo una realidad. Hay situaciones en las que hace mucha gracia, pero otras me producen vergüenza», explicaba. «Eso como es, nada la va a cambiar», terminaba diciendo disgustando mucho a la de Pamplona.

«No me ha hecho gracia y voy a interferir para que Sofía no se lance a casarse. Voy a frenar la boda», indicaba. Añadía que si de verdad siente vergüenza hacia ella, va a intentar hacerle la «vida imposible. No va a haber paz». Concluía indicando que no deseaba dar un giro a su imagen: «No voy a cambiar porque a él le parezca que hago el ridículo».

A continuación, mostramos las tres fotos que ha compartido Sofía Suescun sobre su infancia y aprovechamos la ocasión para mostraros todas las que Maite ha compartido de una pequeña Sofía en su perfil: