Semanas después de oficializar su divorcio con Estela Grande, Diego Matamoros se sienta en SEMANA y nos confiesa cómo está

El nuevo número de SEMANA viene repleto de actualidad, reportajes fotográficos, noticias candentes y entrevistas exclusivas. Diego Matamoros se convierte en protagonista de la revista tan solo unas semanas después de firmar los papeles del divorcio con Estela Grande, con quien rompió su relación después de que ella saliera de la casa de Guadalix de la Sierra cuando se encontraba participando en ‘Gran Hermano VIP‘. El hijo de Kiko Matamoros se sienta con nosotros para hablarnos de su reciente divorcio y su ruptura con Carla Barber, además de su mala experiencia con el coronavirus. Ahora, conocemos al nuevo Diego Matamoros mucho más maduro y consciente de sus errores.

La entrevista más sincera de Diego Matamoros

Diego Matamoros se ha convertido en uno de los solteros de oro del panorama nacional. Ha dejado atrás su imagen más guerrera y polémica y ha encaminado su vida a la decoración de interiores. Una faceta que antes no conocíamos del también influencer. Además, en cuestiones familiares está en paz con su padre, Kiko, y el resto de los miembros de su familia, salvo con su hermana, Anita Matamoros. Aunque en años anteriores mantenían una excelente relación, ahora su relación no está atravesando por su mejor momento. El empresario nos habla de todo esto y lo hace en el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar en el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ.

Tras sus últimos meses más complicados, Diego Matamoros se sienta con nosotros y nos concede su entrevista más sincera: «He sido muy feliz con Estela. Ha sido la mujer más importante de mi vida. Por eso me casé con ella», nos asegura. Hay que recordar que fue el pasado 20 de julio cuando oficialmente ambos se divorciaron. Diego Matamoros quiso despedirse públicamente de ella: «Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado. Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy. Me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad, cuida ese estado, sigue trabajando en ti como estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños. Te quiero, sé feliz y cuídate mucho, Estelita», escribió por aquel entonces.

Su ruptura con Carla Barber, otro tema del que habla en SEMANA

Además de su divorcio, Diego Matamoros también está atravesando su ruptura con la médica estética. A pesar de que han tomado caminos separados, él tiene buenas palabras para ella: «Carla Barber me ayudó mucho a acercarme a mi familia y siempre le estaré agradecido por eso», confiesa. No te pierdas la entrevista íntegra en SEMANA.