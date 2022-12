Sara Sálamo vuelve a ser noticia tras abrir un debate en Twitter. La actriz se encontraba en un AVE de Madrid a Sevilla cuando vivió una escena desagradable que no ha dudado en contar en su perfil de Twitter, donde normalmente es muy activa. Sin embargo, el debate no se ha hecho esperar y Sara ha recibido no solo mensajes que la apoyan, también ha recibido críticas de lo más duras.

Pero, ¿qué ha pasado? Sara ha iniciado un hilo que no podemos pasar por alto: «Voy en el AVE de Madrid a Sevilla sentada en frente de una familia que viaja con una niña de unos diez años. Llevamos cuarenta minutos y aún no han encendido los pequeños televisores que prometían entretenimiento y que la niña espera ansiosa… La escucho preguntar varias veces: “¿Cuándo empieza la peli?”, empieza diciendo Sara para poner en antecedentes a sus lectores.

La niña, que justo está en frente de ella, se desespera y Sara lo nota: «Se acaba impacientando, languidece y resopla… La comida que le ofrece su padre tampoco le apetece, así que cuando se vuelve a quejar su padre le responde con un “Tanta hambre no tendrás. ¡Que te lo comas!”.

Y como el gesto o la respuesta de su hija no le gusta, la siguiente frase del señor es: “¡Ya se acabó la tontería, te voy a dar un tortazo!” En ese momento se me para el corazón. Siento miedo por si ante un mal gesto de la niña, él cumple su amenaza. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

Sara termina de alucinar con la reacción del padre de la niña cuando esta se impacienta: «Y como el gesto o la respuesta de su hija no le gusta, la siguiente frase del señor es: “¡Ya se acabó la tontería, te voy a dar un tortazo!” En ese momento se me para el corazón. Siento miedo por si ante un mal gesto de la niña, él cumple su amenaza. Pero la niña no se inmuta, no reacciona de ninguna forma ante la violencia de su padre. Mantiene la misma cara que tenia antes de escucharle… – Debe ser costumbre en casa ese nivel de violencia- pienso…», ha seguido explicando.

La actriz no puede hacer nada pero reconoce que le hubiera gustado acercarse a ella: «Pero a mí el corazón me sigue latiendo muy fuerte y sólo quiero abrazarla y decirle que entiendo que se aburra en un tren y que podríamos buscar algo que hacer juntas. Se me ocurre mirarla, yo voy en el sentido de la marcha, ella en contra, así que nuestros ojos se cruzan».

No duda en hablarle y ofrecerle entretenimiento, algo que su padre ha sido incapaz: «⁃¿Estás bien?- Le susurro. Ella me sonríe y me asiente. ⁃¿Quieres pintar? Le pregunto. Me dice que sí, esta vez sin sonrisa. Saco una pequeña libreta y un bolígrafo que llevo en el bolso y le digo que es un regalo para ella… Está contenta, ya no se queja. Su padre me da las gracias de forma amable y educada… “Ojalá fueras así de respetuoso y amable con tu propia hija… “- pienso. Pero no se lo digo, sólo verbalizó un “de nada” sin poder mirarle a la cara.», continúa.

Me viene a la memoria la campaña de concienciación que compartí en redes el otro día #ATiTeImporta que habla sobre la violencia contra la infancia y siento un impulso muy fuerte de darle a reproducir y ponérselo al padre. También a su madre, que viaja en el asiento de atrás — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

Es este momento de recordar una campaña de publicidad lo ha provocado tantas críticas, ya que muchos creen que la finalidad de contar esto ha sido para promocionar esta campaña de publicidad: «Quizás por eso escribo este hilo. Quizás con ganas de que llegue a sus móviles… Porque yo también soy madre, yo también pierdo la paciencia y los nervios cuando estoy agotada y mis hijos también y tienen una rabieta que me desborda… Así que entiendo la sensación».

Como madre ha querido dejar claro que hay momentos en los que una ya no puede más, pero según ella, no se justifica: «Pero eso no justifica que cualquier niño o niña tenga asimilada de esa forma una amenaza como la de este padre, el cual no sólo se nota que no es la primera vez que lo hace, sino que durante la siguiente media hora en la que escribo este texto, tampoco se disculpa».

Y termina lanzando una reflexión: «¿Qué pasaría si yo me levantara y le dijera que como vuelva a hacer algo así le voy a dar un tortazo?». Supongo que todo el vagón se escandalizaría y habría consecuencias de algún tipo… Pero como es de un padre a una hija, pareciera que “él sabe cómo educa a su hija” y que el resto no debemos entrometernos… — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022