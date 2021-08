Rosa Benito vuelve a tender puentes con su sobrina, Rocío Carrasco, quien asegura que su tía se ha portado mejor que su propia familia.

La reaparición de Rocío Carrasco este miércoles una vez más acaparó titulares. Cuatro semanas de ausencia hicieron saltar las alarmas acerca de dónde se encontraba, pero un mes después ha vuelto a ‘Sálvame’. Rociito contestó a lo que pudo sobre los diarios de su madre y sobre la segunda temporada de la docuserie, no siendo estos los únicos asuntos que había sobre la mesa. Fue preguntada por Rosa Benito de quien para sorpresa de todos habló muy bien y con gran cariño, unas palabas que ella ha agradecido públicamente solo unas horas después. «Rosa Benito ha sido diferente, no siendo de mi sangre, ha sido diferente conmigo, se ha portado mejor que mi familia», dijo la hija de ‘La más grande’.

Aunque no siempre se han entendido y en ciertas ocasiones ha habido alguna pulla entre ellas, Rosa y Rocío se siguen teniendo cierto aprecio y valoran los buenos momentos. «Yo lo agradezco y a mí me encanta, han sido unas palabras muy bonitas, pero hemos estado siempre todos ahí. Doy todo lo que siento, pero porque yo me he sentido así y es que ella es mi sobrina, no hace falta la sangre para estar ahí con ella y ella conmigo», ha dicho Rosa Benito. La exmujer de Amador Mohedano ha estado en muchos de los momentos importantes de su sobrina y no ha dudado en recordar cómo dejó todo para estar junto a ella cuando ella sufrió un accidente de tráfico. «Cuando tiene el accidente de la moto, yo cojo un avión y me voy… No hace falta tener la sangre, es mi sobrina, ella me quiere a mí y yo la quiero», ha espetado la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

No pretende maquillar nada y se ha limitado a repetir que todo lo que ha hecho por ella y el resto ha sido sincero. «»Mira a mí de lo que me han enseñado de mi gente de mi madre, de mis hermanos, yo soy la quinta de seis hermanos y soy una persona muy agradecida… Cuando yo entro en esta familia a mí me dan muchísimo cariño desde el principio… No es la palabra buena, doy todo lo que siento porque yo la quiero», ha dicho Rosa. Al fin y al cabo han sido familia durante muchos años, por lo que las vivencias siempre estarán ahí. Por ello, Rosa Benito no ha dudado en echar la vista atrás para contar cómo la acogieron cuando llegó a la familia del que era su pareja, Amador Mohedano. «Cuando yo vengo de Alicante con 22 años, mi cuñada Rocío me acoge como a una hermana más, cuando nacen los niños de Rocío, estamos todos ahí», ha contado Rosa.

El otro asunto que estaba sobre la mesa eran los diarios de Rocío Jurado sobre los que muchos han dudado. No todo el mundo cree en su existencia y Rosa Benito no ha podido evitar ser preguntada por ello. Ella ha comentado que nunca la vio escribir estas confesiones, por lo que una vez más vuelve a planear la duda sobre ellos.