Rocío Flores ha confirmado que no está pasando por un buen momento tras la emisión del documental de su madre, Rocío Carrasco.

Rocío Flores está destrozada. No puede más. Así se lo revela a su entorno y se puede ver en las imágenes que publica la revista SEMANA a partir de este miércoles, más aún si se tiene en cuenta que su madre, Rocío Carrasco, seguirá dando detalles de aquel fatídico 27 de julio de 2012. Según Rocíito su hija se enfrentó a ella y le propinó una paliza hasta dejarla inconsciente, un durísimo relato que está provocando muchas críticas contra la joven. A su llegada a Madrid, la hija de Antonio David Flores ha sido preguntada por cómo está y de dónde saca las fuerzas para seguir adelante, tal y como puedes ver en el vídeo que te ofrecemos a continuación. Aunque es cierto que trata de no entrar en detalles y apuesta por la discreción, Rocío no esconde su malestar. A tan solo unas horas de convertirse en la gran protagonista, vuelve a quedar claro que está viviendo uno de los peores momentos de su vida.

Por su parte, Antonio David Flores continúa en Málaga junto a su familia. Fue hace tan solo unos días cuando el malagueño celebró su 46 cumpleaños, un aniversario que esta vez se ha visto empañado por todo el revuelo mediático. La docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ no le deja en buen lugar, tampoco a su hija, por lo que hace tan solo unos días a las puertas del juzgado en el que demandó a su expareja le hizo un ruego público. Hastiado de la situación y pidiendo piedad, el colaborador de televisión explicó a los periodistas que tan solo quería que la madre de sus dos hijos les dejara de lado y solo hablara de él. Aunque su deseo no se hará realidad, lo que sí se ha conocido es que Rocío Carrasco ha decidido junto a los responsables del documental eliminar 11 minutos del nuevo episodio en los que se daban detalles que podían hacer mucho daño a la joven.

Vídeo: Europa Press

Precisamente sobre ello ha hablado Ana Rosa Quintana, quien insiste en que el desgarrador testimonio de Rocíito en televisión más que una terapia, lo que hará será estigmatizar a su hija de por vida. A pesar de que Rocío Flores no se ha pronunciado, este miércoles acude como colaboradora al espacio presentado por Ana Rosa y donde es tertuliana del club social donde se comenta ‘Supervivientes’, un instante en el que puede aprovechar para hablar largo y tendido sobre cómo se siente. La joven de 25 años desde este programa le tendió un puente a su madre para acercar posturas, no obstante, poco después su progenitora aseguró que no estaba preparada para dar el paso y hablar con ella. Ese era el motivo por el que no había cogido el teléfono a su hija.