Rocío Flores ha salido de casa horas después de que se emitiera el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Estas son las primeras imágenes

Este domingo, Rocío Carrasco rompió su silencio después de hace 25 años donde incluso desveló su intento de suicidio el pasado 5 de agosto de 2019, una fechara que marcó un antes y un después en su vida. Estas desgarradoras declaraciones se emitieron hace escasas horas ante cerca de 4 millones de espectadores, entre las que seguramente se encontrarían dos protagonistas: Antonio David Flores y Rocío Flores. La hija de Rociíto escuchó en la voz de su madre sus ganas de quitarse la vida por el continuo maltrato que habría vivido ella a lo largo de los años y que le han hecho guardar silencio. Horas después de esta emisión, tenemos las primeras imágenes de la joven tras el duro testimonio de su madre.

Tal y como se pueden ver en las imágenes que compartimos a continuación, Rocío Flores ha salido, por fin, de casa. La joven, que es muy activa en la ciudad donde vive, no habría salido de su domicilio hasta ahora, aunque habitualmente desde primera hora de la mañana acude a desayunar o al gimnasio. Rocío ha preferido estar las primeras horas en su casa y no ha sido hasta ahora cuando ha salido y lo ha hecho acompañada por unas amigas. Puedes ver la reacción de Rocío Flores al duro testimonio de su madre en el siguiente vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

Vídeo: Europa Press

Rocío Flores reaparece tras la confesión más dura de su madre

Horas antes de esta salida, Rocío Flores ha denunciado públicamente el «veto» que habría tenido Telecinco con ella. Esto habría sido después de que este domingo ella hubiera intentado ponerse en contacto con el programa ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ y no le cogieran el teléfono. Lo que no ha querido desvelar en este vídeo inesperado ha sido qué quería haber dicho durante la emisión del programa. Aún así, desde ‘Sálvame’ le han tendido un puente y le han invitado a entrar por teléfono en el programa si necesitaba hablar sobre uno de los temas más candentes actualmente. De momento, no lo ha hecho.

Desde que se emitiera el documental, Rocío Flores ha hecho escasas apariciones. Primero ha sido a través de su perfil de Instagram donde ha denunciado lo que hemos dicho anteriormente y seguidamente por las calles de Málaga acompañada de una amiga y sin querer hacer declaración alguna sobre la dura confesión de su madre, Rocío Carrasco. ¿Cuándo hablará la joven sobre estas duras declaraciones que ha escuchado en la voz de su madre tanto por su problema psiquiátrico como por los supuestos maltratos de su padre hacia su madre? El caso es que sea como sea, la joven está viviendo un momento muy complicado.