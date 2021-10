La joven está rota. La posibilidad de que su padre y su mujer se separen la hace tener el corazón en un puño. «Esto es insufrible», dice.

El matrimonio entre Olga Moreno y Antonio David Flores parece estar en la cuerda floja. Desde hace meses, su relación hace aguas. Y aunque han intentado por todos los medios luchar por su historia de amor, la realidad es que el panorama se presenta complicado. A las tensiones vividas a raíz del documental de Rocío Carrasco se suma la grieta abierta entre ellos antes de la emisión de dicho programa, cuando los rumores sobre las supuestas infidelidades del malagueño salieron a la palestra en ‘Sálvame‘. Ahora, el espacio ha dejado caer que su excolaborador podría tener «una relación especial» con una empleada de Mediaset han saltado todas las alarmas.

El entorno del malagueño lo está pasando verdaderamente mal ante esta situación. A lo largo de más de dos décadas, la pareja ha sobrevivido a todo tipo de contratiempos. La brecha entre ellos se hace ahora muy pesada para quienes están a su lado. Es el caso de Rocío Flores. La joven, muy unida a la mujer de su padre, está devastada. Y así se lo ha hecho saber a la audiencia a través de un mensaje que le ha enviado a Marta López.

«Está enfadada. Me ha dicho una serie de cosas y yo noto que está muy enfadada».», ha dicho la colaboradora». Y aunque en un principio no quería revelar muchos detalles sobre la situación familiar, finalmente ha transmitido lo que le ha dejado saber la joven: «Rocío quiere que sepan que están destrozados… Me dice: ‘Dile a Jorge que estoy destrozada, que esto es insufrible”.

Los problemas familiares han estallado en el clan Flores. A pesar del delicado momento que atraviesan Antonio David y Olga, el andaluz ha querido lanzar un mensaje tranquilizador. Y esta mismo miércoles por la mañana anunciaba a bombo y platillo la apertura de su nuevo canal en Youtube. Y, lejos de mostrarse abatido, ha confesado estar entusiasmado.

«Estoy muy positivo, con ganas de compartir este proyecto con vosotros, porque habéis estado a mi lado. Estoy fuerte gracias a vosotros», ha dicho. Sus palabras contrastan con la preocupación de su hija. Y es que la noticia de la supuesta deslealtad de su padre a Olga se añade a otra inquietud. La mujer en cuestión podría tratarse de una profesional que trabaja en Mediaset y que además es una amiga suya muy cercana. En cuestión de unas horas veremos a Rocío Flores sentarse delante de las cámaras y hablar alto y claro sobre este asunto que podría derrumbar los cimientos de la familia a la que tanto quiere y que tanto sufrimiento ha cargado a cuestas durante décadas.