«Era como Jekyl y Mister Hyde», ha contado la hija de Rocío Jurado al hablar de su primogénita.

En ‘Miedo’, la nueva entrega de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco ha revelado los momentos más duros en la convivencia con su hija, Rocío Flores, de quien habla con especial dureza en el documental sobre su vida. «Ahora tengo miedo, pero ha llegado el momento de intentar combatirlo contando la verdad. De nada te sirve contra la verdad si nadie te escucha», señala en el arranque del episodio.

En su relato, la empresaria ha contado cómo su hija regresaba a casa completamente cambiada cada vez que «venía de casa de su padre». Hacía referencia a «la intoxicación» que esa persona (Antonio David Flores) hace a los niños». Así, ha contado cómo su exmarido vestía a la niña de manera inapropiada para su edad. Y la respuesta que le daba su hija cuando la recriminaba por llevar determinadas prendas: «Me ha dicho Olga que qué mala madre eres, que no me dejas ponerme collares. Es una muestra de lo que sucedía. Quería ropa que no le pertenecía por edad y cada vez que venía de casa de su padre traía ese tipo de ropa. Yo le decía: ‘Ro, esto es para que me lo ponga yo. Esto no es. Ella me decía: ‘Pues me lo ha comprado Olga, me ha comprado siete».

«Decía que yo fumaba y bebía durante el embarazo de David»

La hija de la chipionera ha contado que su hija empezó a «increparme» siendo muy pequeña, con «solo 12 años». Otra de los temas por los que se enfrentaban tenía que ver con la enfermedad de su hermano David. «Decía que yo bebía y fumaba durante el embarazo y eso llega a mi casa». Según Carrasco, Rocío Flores le decía: «El niño está enfermo por tu culpa, porque me lo ha dicho mi padre. Tú no querías tener a mi hermano. ¿Cómo se puede vivir ante eso? Ante eso se vive partiéndote el alma. Yo nunca le he dicho: ‘Rocío, eso no es así». Yo le decía: ‘No es verdad, cuando seas mayor lo entenderás».

«Cuando mi hija me veía llorar decía: ‘Ya me lo advertía mi padre. Se va a hacer la víctima y va a llorar. Era como Jekyl y Mister Hyde. Era un belleza rubia con unos ojos azules y guapísima. Y de repente esa cara de ángel se transformaba en un demonio en cuestión de milésimas de segundo, en cuanto le pasaba la información del padre. Me preguntas: ¿Cómo vivía el día a día? El día a día lo vivía aterrorizada porque no tenía otra forma de vivirlo».

«Me dan ataques de angustia»

La tensión en casa fue a peor a medida que su hija fue creciendo. Según ha revelado, la joven llegó a insultarla con palabras tan duras como: «Eres una puta, le has arruinado la vida a mi padre». Enfrentamientos que se producían con frecuencia y que llegó a provocarle miedo dentro de su propia casa: «Me anuló en cuanto mi papel como madre porque no he tenido libertad. He sido una madre coartada y aterrorizada… Vomito, me dan ataques de angustia. Me aterrorizan los lunes cuando mis hijos vienen a casa».