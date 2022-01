La familia Flores-Moreno vuelve a estar en el punto de mira después de que el pasado miércoles Antonio David Flores confirmara su relación con Marta Riesco a través de un comunicado emitido en su canal de YouTube. Después de que Rocío Flores diera la cara en ‘El programa de Ana Rosa’ ante la polémica suscitada por su padre, el círculo cercano a Rocío Carrasco ha explicado cómo se encuentra y ha hecho hincapié en que hace un año ya vaticinó todo lo que está ocurriendo ahora mismo.

«Este ‘ser’ sería capaz de poner a su hija a llorar delante de las cámaras para defender que no es infiel», decía hace un año Rocío Carrasco en su documental hace un año. Unas declaraciones que vuelven a estar a la orden del día después de que, a lágrima viva, Rocío Flores se sentara en ‘El programa de Ana Rosa’ para dar su opinión de la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco. Ante esto, Isabel Rábago, íntima amiga de la hija de Rocío Jurado, ha asegurado que como cualquier español, la empresaria también está siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo sobre la noticia de la semana. «Obviamente está afectada, las lágrimas de su hija en televisión le dolieron. De no ser así, tendría que ser un témpano de hielo. Ella no lo está pasando bien con todo esto. Es la persona que mejor conoce a Antonio David y sabe cómo va a actuar, cuál será su siguiente paso. Sabía que utilizaría a su hija en su beneficio una vez más», comenta la periodista en ‘Ya son las ocho’.

Tal y como ha indicado la colaboradora de ‘Viva la vida’, Rocío Carrasco está preocupada por sus dos hijos, especialmente de David Flores. Ante esto, Isabel Rábago ha insistido en que los responsables directos del hermano de Rocío Flores son Rocío Carrasco y Antonio David Flores, no Olga Moreno, a quien el joven tiene un gran cariño. A este respecto, Gloria Camila Ortega ha explicado que la ganadora de ‘Supervivientes’ se hizo cargo de los dos niños porque ellos «no tenían madre», algo que la periodista ha ido rápidamente a corregir insistiendo en que lo que no tienen es relación. «La responsabilidad es del padre», comenta.

La teoría de Isabel Rábago sobre el desconsolado llanto de Rocío Flores

Sobre la llamada que hizo Olga Moreno a ‘El programa de Ana Rosa’ minutos después de ver desconsolada a Rocío Flores en televisión, Isabel Rábago cree que son muy tajantes las palabras de la empresaria sevillana al decir que «no sabía nada». Además insiste en lanzar una teoría acerca del motivo real por el que la nieta de Rocío Jurado estaría afectada: «No sé si está llorando porque se está dando cuenta de que en este asunto su padre no ha sido capaz de afrontar la realidad o que se plantea todo lo que le ha podido ocultar su padre».